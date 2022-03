Laut dem Bericht „2022 Global State of IT Automation“ planen 88 % der Unternehmen in diesem Jahr eine Erhöhung ihrer Investitionen in IT-Automatisierung und -Orchestrierung

Chinese (Simplified) French German Japanese Korean Malay

ALPHARETTA, Georgia, March 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, veröffentlichte heute den ersten Bericht 2022 Global State of IT Automation von Stonebranch. Diese Studie, die in Zusammenarbeit mit IEEE Computer Society, der führenden Organisation für technische Bildung, entwickelt wurde, sammelt die Perspektiven von IT-Fachleuten mit Schwerpunkt Automatisierung weltweit.



Die Befragten, die alle aus Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern stammen, teilten ihre Ansichten über Automatisierung und Orchestrierung in Bezug auf Cloud, Datenpipelines, IT-Betrieb, Self-Service-Enablement und mehr mit.

„Stonebranch ist stolz darauf, diesen wichtigen Bericht – den ersten seiner Art in der IT-Automatisierungsbranche – zu veröffentlichen“, sagte Giuseppe Damiani, CEO bei Stonebranch. „Diese Studie gibt Aufschluss darüber, wie die besten und klügsten Branchenexperten ihre IT-Automatisierungsprogramme weiterentwickeln wollen. Vor allem aber zeigt der Bericht eine Verlagerung von der IT-Automatisierung zur IT-Orchestrierung, die durch das anhaltende Wachstum von Cloud-, Multi-Cloud- und insgesamt hybriden IT-Umgebungen vorangetrieben wird.“

Die Studie zeigt, dass Orchestrierung entscheidend für erfolgreiche hybride IT-Umgebungen ist, die sowohl bei mittelständischen als auch bei großen Unternehmen eine führende Rolle eingenommen haben. Fast die Hälfte (46 %) der Befragten arbeitet in einer hybriden IT-Umgebung, die sich aus On-Premises, Private Cloud, Public Cloud und containerisierten Microservices zusammensetzt. Diese Zahl übersteigt bei Weitem die Zahl der reinen On-Premises- (31 %) und Cloud-Only-Umgebungen (23 %).

„Isolierte Automatisierungsprogramme haben vielleicht dann funktioniert, wenn sie nur auf lokale Server, Mainframes und Anwendungen ausgerichtet waren“, sagt Peter Baljet, CTO bei Stonebranch. „Die Cloud – sowohl die öffentliche als auch die private – hat jedoch eine ganz neue Ebene der Komplexität hinzugefügt, die es erfordert, dass sich die Unternehmen Gedanken darüber machen, wie sie automatisierte Workflows orchestrieren, die sich sowohl auf lokale als auch auf Cloud-Umgebungen erstrecken.“

Im Folgenden finden Sie weitere wichtige Erkenntnisse aus dem Bericht 2022 Global State of IT Automation von Stonebranch:

Das Wachstum der Automatisierung wird durch die Einführung der Cloud vorangetrieben.

Ein Großteil der Unternehmen (69 %) automatisiert Cloud-Anwendungen und -Plattformen sowie Container. Multi-Cloud-Umgebungen sind die Norm. 92 % der Unternehmen nutzen im Tagesgeschäft mehr als zwei Anbieter von öffentlichen Cloud-Diensten. Darüber hinaus automatisieren 91 % die Datenübertragung zwischen mehreren öffentlichen Cloud-Anbietern.

Multi-Cloud-Umgebungen sind die Norm. 92 % der Unternehmen nutzen im Tagesgeschäft mehr als zwei Anbieter von öffentlichen Cloud-Diensten. Darüber hinaus automatisieren 91 % die Datenübertragung zwischen mehreren öffentlichen Cloud-Anbietern.

Plattformen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung (SOAP) werden immer beliebter. 43 % der Unternehmen werden bis Ende 2022 in SOAP investieren, nur zwei Jahre, nachdem Gartner die SOAP-Kategorie im Jahr 2020 geprägt hat.

Durch die Self-Service-Automatisierung ist die Automatisierung bei der breiten Masse angekommen. 93 % der Unternehmen haben ein zentralisiertes IT-Automatisierungsteam. 84 % bieten Geschäftsanwendern, Datenteams und Entwicklern ein Self-Service-Portal zur IT-Automatisierung.

90 % der Unternehmen haben mehr als die Hälfte ihrer Datentools in der Cloud. Integration ist der Schlüssel zur Orchestrierung. 78 % der Unternehmen ändern automatisierte Datenquellen oder Tools mindestens vierteljährlich, wenn nicht häufiger.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie alle Ergebnisse der Studie erkunden können:

Laden Sie den kompletten Bericht 2022 Global State of IT Automation von Stonebranch herunter.

Sehen Sie sich das On-Demand-Webinar zu den Ergebnissen des Berichts an, das von Stonebranch und dem IEEE veranstaltet wurde.

Methodik des Berichts

Die Daten in diesem Bericht stammen aus einer weltweiten Online-Umfrage, die vom IEEE im Januar und Februar 2022 durchgeführt wurde. Die Umfrage ergab 366 Antworten von IT-Fachleuten (hauptsächlich Teamleiter, Manager und Geschäftsführungsverantwortliche), die sich mit IT-Automatisierung befassen. Die Befragten gaben an, in Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern für IT Ops, DataOps, CloudOps, PlatformOps, IT Service Management und Anwendungsentwicklung zuständig zu sein. Ein Querschnitt von Branchen wie Technologie, Bank- und Finanzwesen, Versicherungen, Gesundheitswesen, verarbeitendes Gewerbe, Einzelhandel und Behörden sind ebenso vertreten wie Standorte in ganz Amerika, Europa und Asien.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und -Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte Automatisierung von Geschäftsservices in Echtzeit verwandeln. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA) und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch bedient einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

Über IEEE

Das IEEE ist die weltweit größte technische Fachorganisation, die sich für den Fortschritt der Technologie zum Wohle der Menschheit einsetzt. Durch seine viel zitierten Veröffentlichungen, Konferenzen, Technologiestandards und berufs- und bildungsbezogenen Tätigkeiten ist das IEEE die vertrauenswürdige Stimme in einer Vielzahl von Bereichen, die von Luft- und Raumfahrtsystemen, Computern und Telekommunikation bis hin zu biomedizinischer Technik, Strom und Verbraucherelektronik reichen.

Kontakt

Scott Davis

Vice President of Global Marketing, Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com