Le rapport mondial 2022 sur l'état de l'automatisation informatique révèle que 88 % des entreprises prévoient d'accroître leurs investissements dans l'automatisation et l'orchestration informatiques cette année

ALPHARETTA, Géorgie, 18 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, a publié aujourd'hui le premier Rapport mondial Stonebranch 2022 sur l'état de l'automatisation informatique. Développée en partenariat avec IEEE Computer Society, l'organisation d'enseignement technique de premier plan, cette étude recueille les perspectives des professionnels de l'informatique axés sur l'automatisation dans le monde entier.



Les répondants, tous issus d'entreprises comptant plus de 1 000 employés, ont partagé leur point de vue sur l'automatisation et l'orchestration en ce qui concerne le cloud, les pipelines de données, les opérations informatiques, l'activation en libre-service et bien plus encore.

« Stonebranch est fière de partager cet important rapport, le premier de son genre dans le secteur de l'automatisation informatique », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Cette recherche sert de point de référence sur la manière dont les praticiens du secteur les plus brillants et talentueux prévoient de faire évoluer leurs programmes d'automatisation informatique. Plus important encore, le rapport illustre un passage de l'automatisation informatique à l'orchestration informatique, stimulé par la croissance continue des environnements informatiques hybrides, multi-cloud et cloud. »

L'étude indique que l'orchestration est essentielle pour la réussite des environnements informatiques hybrides, qui ont pris la tête des entreprises de taille moyenne et grande. Près de la moitié (46 %) des répondants travaillent dans un environnement informatique hybride composé de microservices sur site, sur cloud privé, sur cloud public et conteneurisés. Ce nombre dépasse largement les environnements sur site uniquement (31 %) et cloud (23 %).

« Les programmes d'automatisation en silos ont peut-être fonctionné lorsqu'ils ciblaient uniquement des serveurs, des cadres centraux et des applications sur site », a commenté Peter Baljet, directeur technologique chez Stonebranch. « Cependant, le cloud (tant public que privé) a ajouté une toute nouvelle couche de complexité, obligeant les organisations à réfléchir à la manière dont elles orchestrent les flux de travail automatisés qui s'étendent entre les environnements sur site et cloud. »

Les autres conclusions clés du Rapport Stonebranch 2022 sur l'état de l'automatisation informatique incluent :

92 % des entreprises utilisent plus de deux fournisseurs de services de cloud public dans leurs opérations quotidiennes. En outre, 91 % automatisent les transferts de données entre plusieurs fournisseurs de cloud public.

43 % des entreprises investiront dans une SOAP d'ici la fin de l'année 2022, deux ans seulement après que Gartner ait donné ce nom à cette catégorie en 2020.

93 % des entreprises disposent d'une équipe d'automatisation informatique centralisée. 84 % proposent un portail d'automatisation informatique en libre-service aux utilisateurs commerciaux, aux équipes de données et aux développeurs.

90 % des entreprises disposent de plus de la moitié de leurs outils de données dans le cloud.

78 % des entreprises changent les sources ou outils de données qu'elles automatisent au moins tous les trimestres, voire plus souvent.

Il existe deux façons d'explorer toutes les conclusions de l'étude :

Méthodologie du rapport

Les données contenues dans ce rapport proviennent d'une enquête mondiale en ligne menée par IEEE en janvier et février 2022. L'enquête a généré 366 réponses de professionnels de l'informatique (principalement des chefs d'équipe, des managers et des directeurs) impliqués dans l'automatisation des technologies de l'information. Les répondants ont indiqué qu'ils étaient responsables des opérations informatiques, des opérations de données, des opérations cloud, des opérations des plateformes, de la gestion des services informatiques et du développement d'applications au sein d'entreprises comptant plus de 1 000 employés. Des secteurs transversaux tels que la technologie, la banque et la finance, les assurances, les soins de santé, la fabrication, la vente au détail et l'administration publique sont représentés, de même que des sites dans les Amériques, en Europe et en Asie.

À propos de Stonebranch

Stonebranch crée des solutions d'orchestration et d'automatisation des technologies de l'information qui transforment les environnements informatiques d'entreprise d'une automatisation simple des tâches informatiques en une automatisation sophistiquée et en temps réel des services d'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie, avec des points de contact et d'assistance dans les Amériques, en Europe et en Asie, Stonebranch sert certaines des plus grandes institutions financières, de fabrication, de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.

À propos d'IEEE

IEEE est la plus grande organisation professionnelle technique au monde dédiée à la promotion de la technologie au profit de l'humanité. Par le biais de ses publications, conférences, normes technologiques et activités professionnelles et éducatives très citées, IEEE est la voix de confiance dans un large éventail de domaines allant des systèmes aérospatiaux, des ordinateurs et des télécommunications à l'ingénierie biomédicale, l'électricité et l'électronique grand public.

