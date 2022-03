기업 가운데 88%가 올해 IT 자동화 및 오케스트레이션 투자 확대 계획: 2022 Global State of IT Automation 보고서

Chinese (Simplified) French German Japanese Korean Malay

미국 조지아주 알파레타, March 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 서비스 오케스트레이션 및 자동화 솔루션 공급사인 Stonebranch는 올해 처음으로 시작하는 Stonebranch 2022 Global State of IT Automation 보고서를 발표했다. 기술 교육 기관인 IEEE Computer Society와의 제휴를 통해 개발한 이번 연구는 자동화에 중점을 둔 전 세계 IT 전문가들의 견해를 취합했다.

직원수 1천명 이상 사업장에 소속된 응답자들은 클라우드, 데이터 파이프라인, IT 운영, 셀프 서비스, 지원 등과 관련된 자동화와 오케스트레이션에 대한 견해를 공유했다.

Stonebranch CEO인 Giuseppe Damiani 는 “IT 자동화 산업 분야에서 관련 연구로는 처음 시도한 본 보고서를 발표하게 되어 기쁘다”면서 “이번 연구는 최고 수준의 업계 실무자들이 각종 IT 자동화 프로그램을 발전시킬 방법에 대해 들여다봤다. 특히 클라우드와 멀티 클라우드의 지속적 성장, IT 환경 전반에 걸친 하이브리드화를 통해 IT 자동화가 IT 오케스트레이션으로 어떻게 변화하고 있는지를 설명했다”고 밝혔다.

연구에 따르면 대기업과 중소기업 소속 응답자 모두 성공적인 하이브리드 IT 환경 구축에 있어 오케스트레이션이 필수적이라는 데 인식을 같이 했다. 절반가량(46%)의 응답자가 온프레미스, 사설 클라우드, 공용 클라우드, 컨테이너화된 마이크로서비스로 구성된 하이브리드 IT 환경에서 근무하고 있었으며 이는 온프레미스 단독(31%)이나 클라우드 단독(23%) 환경보다 더 높았다.

Stonebranch CTO인 Peter Baljet 은 “사일로화된 각종 자동화 프로그램은 온프레미스 서버, 메인프레임, 애플리케이션을 대상으로 할 때만 원활하게 작동한다”면서 “하지만 공용 및 사설 클라우드가 더해지면서 한층 복잡성이 높아졌기 때문에 각 기업은 온프레미스와 클라우드 환경에 걸쳐 있는 자동화된 워크플로우를 오케스트레이션할 방법을 모색할 필요가 생겼다”고 말했다.

Stonebranch 2022 Global State of IT Automation 보고서의 기타 조사 결과는 다음과 같다:

자동화 성장 주도하는 클라우드 도입 : 대부분의 기업들(69%)이 클라우드 애플리케이션과 플랫폼, 컨테이너를 자동화했다.

: 대부분의 기업들(69%)이 클라우드 애플리케이션과 플랫폼, 컨테이너를 자동화했다. 대세가 되고 있는 멀티 클라우드 환경 : 기업 응답자 가운데 92%가 일일 운영 시 2곳 이상의 공용 클라우드 서비스 사업자를 이용했으며, 91%는 복수의 공용 클라우드 사업자 사이의 데이터 전송을 자동화했다.

: 기업 응답자 가운데 92%가 일일 운영 시 2곳 이상의 공용 클라우드 서비스 사업자를 이용했으며, 91%는 복수의 공용 클라우드 사업자 사이의 데이터 전송을 자동화했다. 인기 높아지는 서비스 오케스트레이션 및 자동화 플랫폼(SOAP) : 43%의 기업들이 2022년 말까지 SOAP에 투자할 계획에 있는데, 이는 2020년 Gartner가 SOAP 카테고리를 신설 한지 불과 2년 만이다.

: 43%의 기업들이 2022년 말까지 SOAP에 투자할 계획에 있는데, 이는 2020년 Gartner가 SOAP 카테고리를 신설 한지 불과 2년 만이다. 일반 직원을 자동화 개발자로 만드는 서비스 자동화 : 기업 가운데 93%가 중앙화된 IT 자동화팀을 보유하고 있으며 84%는 기업 사용자, 데이터팀, 개발자를 대상으로 셀프 서비스 IT 자동화 포털을 제공한다.

: 기업 가운데 93%가 중앙화된 IT 자동화팀을 보유하고 있으며 84%는 기업 사용자, 데이터팀, 개발자를 대상으로 셀프 서비스 IT 자동화 포털을 제공한다. 클라우드에 크게 의존하는 데이터 파이프라인 오케스트레이션 : 기업 응답자의 90%가 데이터 툴의 절반 이상을 클라우드에 두고 있다.

: 기업 응답자의 90%가 데이터 툴의 절반 이상을 클라우드에 두고 있다. 오케스트레이션의 핵심이 되는 통합: 78%의 기업들이 최소 분기별로 자동화한 데이터 소스나 툴을 변경했다.

전체 연구 결과는 하단에서 확인할 수 있다:

조사방법

본 보고서 데이터는 IEEE가 2022년 1월과 2월에 실시한 글로벌 온라인 서베이를 바탕으로 한다. 서베이는 IT 자동화에 관여하는 IT 전문가(주로 팀장, 매니저, 디렉터) 366명을 대상으로 실시했으며 이들은 직원수 1천명 이상 사업장에서 IT Ops, DataOps, CloudOps, PlatformOps, IT Service Management, Application Development 를 전담하고 있다. 사업장 분야는 기술, 은행 및 금융, 보험, 헬스케어, 제조, 리테일, 정부기관 등이며 미주지역, 유럽, 아시아 지역에 소재한다.

Stonebranch 개요

Stonebranch는 비즈니스 IT 환경을 단순한 IT 작업 자동화에서 정교한 실시간 비즈니스 서비스 자동화로 탈바꿈하는 IT 오케스트레이션 및 자동화 솔루션을 개발하고 있다. Stonebranch 플랫폼은 자동화 수준에 관계없이 단순하고 현대적이며 안전하다. 기업들은 Stonebranch Universal Automation Platform을 통해 기술 생태계 및 사일로 전반에 걸쳐 워크로드와 데이터를 원활하게 오케스트레이션 할 수 있다. 미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있으며 미주지역, 유럽, 아시아 전역에 컨택 포인트를 운영하는 Stonebranch는 금융, 제조, 헬스케어, 여행, 운송, 에너지, 기술 분야 세계적 기업들을 대상으로 서비스를 제공한다.

IEEE 개요

세계 최대 기술 전문가 협회인 IEEE는 인류를 위한 기술 발전에 전념한다. 많은 인용이 된 출판물, 콘퍼런스, 기술 표준, 전문적이고 교육적인 활동들을 통해 IEEE는 항공우주 시스템, 컴퓨터, 통신, 생체공학, 전력, 소비자 전자제품들에 이르기까지 다양한 분야에서 신뢰받는 목소리를 내는 기관으로 인정받고 있다.

연락처 정보

Scott Davis

Vice President of Global Marketing, Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com