Laporan Negara Global bagi Automasi IT 2022 Mendedahkan 88% Perusahaan Merancang untuk Meningkatkan Pelaburan Mereka dalam Automasi dan Orkestrasi IT Tahun ini

ALPHARETTA, Ga., March 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, penyedia terkemuka bagi orkestrasi perkhidmatan dan penyelesaian automasi telah menerbitkan laporan sulungnya Stonebranch 2022 Global State of IT Automation hari ini. Kajian ini dibangunkan dengan kerjasama IEEE Computer Society, sebuah organisasi pendidikan teknikal terulung untuk mengumpul perspektif profesional IT tertumpu automasi di seluruh dunia.



Semua responden adalah daripada syarikat yang mempunyai lebih daripada 1000 pekerja, berkongsi pandangan mereka tentang automasi dan orkestrasi yang berkaitan dengan awan, saluran paip data, operasi IT, pendayaan layan diri dan banyak lagi.

"Stonebranch berbangga untuk berkongsi laporan penting ini — yang pertama seumpamanya dalam industri automasi IT," kata Giuseppe Damiani, Ketua Pegawai Eksekutif di Stonebranch. “Penyelidikan ini mendedahkan cara pengamal industri terbaik dan paling bijak merancang untuk mengembangkan program automasi IT mereka. Paling penting, laporan itu menggambarkan peralihan daripada automasi IT kepada orkestrasi IT, yang didorong oleh pertumbuhan berterusan awan, berbilang awan dan persekitaran IT hibrid keseluruhan.”

Penyelidikan menunjukkan bahawa orkestrasi adalah penting untuk persekitaran IT hibrid yang berjaya, yang telah menerajui perusahaan bersaiz sederhana dan besar. Hampir separuh (46%) daripada responden bekerja dalam persekitaran IT hibrid yang terdiri daripada di premis, awan peribadi, awan awam dan perkhidmatan mikro terkontena. Jumlah ini jauh melebihi persekitaran di premis sahaja (31%) dan awan sahaja (23%).

"Program automasi bersilo mungkin berfungsi apabila hanya menyasarkan pelayan, kerangka utama dan aplikasi di premis," kata Peter Baljet, Ketua Pegawai Teknologi di Stonebranch. “Walau bagaimanapun, sama ada awan awam dan peribadi, kedua-duanya menambahkan kerumitan baharu kepada organisasi untuk memikirkan cara mereka mengatur aliran kerja automatik yang merentangi antara persekitaran di premis dan awan.”

Penemuan utama tambahan dalam laporan Stonebranch 2022 Global State of IT Automation termasuk:

Pertumbuhan automasi didorong oleh penggunaan awan. Kebanyakan perusahaan (69%) mengautomasikan aplikasi dan platform awan serta kontena.

Persekitaran berbilang awan adalah perkara biasa. Sebanyak 92% daripada perusahaan menggunakan lebih daripada dua pembekal perkhidmatan awan awam dalam operasi harian. Selain itu, 91% mengautomasikan pemindahan data antara berbilang penyedia awan awam.

Platform orkestrasi dan automasi perkhidmatan (SOAP) menjadi semakin popular. 43% daripada perusahaan akan melabur dalam SOAP menjelang akhir 2022, hanya dua tahun selepas Gartner mencipta kategori SOAP pada 2020.

Automasi layan diri mencipta pengautomasi warganegara. 93% daripada perusahaan mempunyai pasukan automasi IT berpusat. 84% menawarkan portal automasi IT layan diri kepada pengguna perniagaan, pasukan data dan pembangun.

Orkestrasi saluran paip data sangat bergantung kepada awan. 90% daripada perusahaan menyimpan lebih separuh daripada alatan data mereka dalam awan.

Integrasi adalah kunci kepada orkestrasi. 78% daripada perusahaan menukar sumber data atau alatan yang mereka automatikkan sekurang-kurangnya setiap suku tahun dan mungkin lebih kerap.

Terdapat dua cara untuk meneroka semua penemuan dalam penyelidikan:

Muat turun Stonebranch 2022 Global State of IT Automation report yang lengkap.

Tonton webinar penemuan laporan atas permintaan yang dihoskan oleh Stonebranch dan IEEE.

Laporan Metodologi

Data dalam laporan ini dikumpul daripada tinjauan dalam talian global yang dijalankan oleh IEEE pada Januari dan Februari 2022. Tinjauan itu menjana 366 respons daripada profesional IT (terutamanya ketua pasukan, pengurus dan pengarah) yang terlibat dalam automasi IT. Responden melaporkan tanggungjawab untuk Operasi IT, DataOps, CloudOps, PlatformOps, Pengurusan Perkhidmatan IT dan Pembangunan Aplikasi dalam perusahaan yang mempunyai lebih daripada 1000 pekerja. Mereka mewakili pelbagai industri termasuk teknologi, perbankan dan kewangan, insurans, penjagaan kesihatan, pembuatan, peruncitan dan kerajaan dari seluruh Amerika, Eropah dan Asia.

Perihal Stonebranch

Über Stonebranch membina penyelesaian orkestrasi dan automasi IT yang mengubah persekitaran IT perniagaan daripada automasi tugas IT mudah kepada automasi perkhidmatan perniagaan masa nyata yang canggih. Tanpa mengira tahap automasi, platform Stonebranch adalah ringkas, moden dan selamat. Dengan penggunaan Platform Automasi Universal Stonebranch, perusahaan boleh mengatur beban kerja dan data dengan lancar merentas ekosistem teknologi dan silo. Stonebranch mempunyai ibu pejabat di Atlanta, Georgia dengan pusat hubungan dan sokongan di seluruh Amerika, Eropah dan Asia serta memberikan perkhidmatan kepada beberapa institusi kewangan, pembuatan, penjagaan kesihatan, perlancongan, pengangkutan, tenaga dan teknologi terbesar di dunia.

Perihal IEEE

IEEE ialah organisasi profesional teknikal terbesar di dunia yang khusus untuk memajukan teknologi bagi manfaat manusia. Melalui penerbitan, persidangan, piawaian teknologi dan aktiviti profesional dan pendidikannya yang terkenal, IEEE mendapat kepercayaan dalam pelbagai bidang daripada sistem aeroangkasa, komputer dan telekomunikasi kepada kejuruteraan bioperubatan, kuasa elektrik dan elektronik pengguna.

