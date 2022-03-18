2022年全球IT自动化状态报告显示，88%的企业计划在今年增加其对IT自动化和编排的投资

Chinese (Simplified) French German Japanese Korean Malay

佐治亚州阿尔法勒特, March 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的服务编排与自动化解决方案提供商斯通布兰奇（Stonebranch）今日发布了首份《斯通布兰奇2022年全球IT自动化状态》报告。这项研究由该公司与领先的技术教育组织电气电子工程师学会计算机学会（IEEE Computer Society）合作开展完成，收集了世界各地以自动化为重心的信息技术专精人士的观点。

受访者全部来自员工人数超过1000人的公司，他们就云技术、数据管道、IT操作、自助服务赋能等方面的自动化和编排分享了自身观点。

斯通布兰奇首席执行官Giuseppe Damiani表示：“斯通布兰奇很自豪能够与大家分享这份重要报告，这在IT自动化行业属于同类首份。这项研究提供了一个窗口，我们能够借此了解最优秀和最聪惠的行业从业人员计划如何发展他们的IT自动化项目。最重要的是，这份报告显示，云、多云和整体混合IT环境的持续增长推动了从IT自动化向IT编排的转变。”

研究表明，编排对于成功的混合IT环境至关重要，这种环境在大中型企业中都发挥了主导作用。近一半（46%）的受访者在由本地化、私有云、公共云和集装箱式微服务组成的混合IT环境中工作。这一数字远远超过了单纯本地化（31%）或单纯云端（23%）的IT环境比例。

斯通布兰奇首席技术官Peter Baljet表示：“当仅针对本地化服务器、主机和应用程序时，筒仓式自动化项目可能已经够用。但是，云技术（包括公共云和私有云）整体增加了一层新的复杂性，要求各组织全面思考其如何在本地化环境与云环境之间编排自动化工作流。”

《斯通布兰奇2022年全球IT自动化状态》报告中的其他关键结果包括：

有两种方法来了解这项研究的所有结果：

下载《斯通布兰奇2022年全球IT自动化状态》报告全文。

按需观看斯通布兰奇和电气电子工程师学会主办的报告结果研讨会。

报告研究方法

本报告中的数据来自电气电子工程师学会于2022年1月和2月开展的一项全球在线调查。该调查获得了众多IT自动化专精人士（主要是团队领导、经理和总监）的366份答复。受访者报告了对拥有1000余名员工的企业在IT运营、数据运营、云运营、平台运营、IT服务管理和应用程序开发方面的责任。受访者来自技术、银行和金融、保险、医疗保健、制造、零售和政府等众多行业，地理位置横跨美洲、欧洲和亚洲。

关于斯通布兰奇

斯通布兰奇（Stonebranch）致力于构建IT编排与自动化解决方案，将商业IT环境从简易型IT任务自动化转变为复杂的实时业务服务自动化。无论自动化程度如何提升，斯通布兰奇平台都将不懈保持操作简明、功能现代和性能安全的三大优势。借助斯通布兰奇通用自动化平台，企业可以跨越各种技术生态系统和孤岛，无缝协调工作负载及数据。斯通布兰奇总部位于佐治亚州亚特兰大，在美洲、欧洲和亚洲设有联络站和支持点，为全球规模最大的金融、制造、医疗保健、旅游、交通、能源和技术机构提供服务。

关于电气电子工程师学会

电气电子工程师学会（IEEE）是全球最大的技术专业组织，致力于推进技术以造福人类。通过其备受引用的出版物、会议、技术标准以及专业和教育活动，电气电子工程师学会在从航空航天系统、计算机和电信到生物医学工程、电力和消费类电子产品等广泛领域内都是值得信赖的组织。

联系人

Scott Davis

斯通布兰奇全球营销副总裁

scott.davis@stonebranch.com