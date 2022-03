La printemps cogne à nos portes, êtes-vous prêt en cas d'inondation ?

English French

OTTAWA, 18 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les consommateurs canadiens de propane devraient toujours être prêts pour l’imprévisible et ne jamais sous-estimer les aléas de la température durant la saison des inondations.



« Il y a certaines choses à considérer pour garder votre famille et votre foyer aussi en sécurité que possible, indique le vice-président des Affaires réglementaires et Sécurité à l’ACP, Robert Loenhart. Une inondation peut arriver rapidement, avec ou sans avertissement. L’Association canadienne du propane (ACP) et les détaillants de propane encouragent les résidents à faire leur part et à élaborer un plan sans tarder pour se protéger ainsi que leur propriété en cas d'inondation. »

La section dédiée à la sécurité climatique de l’ACP peut aider les Canadiens à agir concrètement pour se préparer quand des avertissements d’inondation ou d’autres alertes climatiques sont émis.

Le propane est l’une des sources énergétiques les plus sûres qui soient – il n’est pas toxique et se dissipe rapidement lorsqu’il est relâché accidentellement –, mais il faut toujours être prudent en cas d’inondation. Une inondation peut avoir de graves conséquences sur la structure d’une maison ; il est donc important de prendre des précautions et de suivre les mesures de sécurité élémentaires que propose l’ACP.

Les étapes essentielles incluent :

Fixer les réservoirs de propane au sol, car ceux-ci – même pleins – flottent.

Apprendre comment et où couper l’alimentation en gaz des réservoirs et des appareils fonctionnant au propane.

S’assurer que les membres de votre famille soient capables de reconnaître l’odeur du propane – laquelle ressemble à celle des œufs pourris ou de la moufette.



Il est également conseillé de conserver une quantité suffisante de propane dans son réservoir, car une inondation peut interrompre les livraisons. N’hésitez pas à consulter votre fournisseur de propane local pour obtenir des conseils supplémentaires et en savoir davantage sur les procédures en cas d’inondation.

« Être préparé en prenant des mesures simples est la meilleure manière de protéger votre famille et votre foyer si une inondation survient. Soyez conscients des risques d’inondation, agissez pour préparer votre foyer et votre famille en conséquence et abonnez-vous aux alertes pour demeurer informés. »

Pour consulter la liste complète des conseils de sécurité pour les inondations, veuillez consulter la brochure d’information Conseils de sécurité en cas d’inondation pour les utilisateurs de propane ou visiter le site www.propane.ca.

Au sujet de l’Association canadienne du propane

L’Association canadienne du propane (ACP) représente plus de 400 membres à l’échelle nationale, une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. L’ACP conçoit et produit du matériel de formation à l’industrie, un plan d’intervention d’urgence à ses membres et des services de représentation à l’industrie du propane. L’ACP ne surveille pas ou ne fournit pas de prix sur le propane, ou de statistiques sur les réserves, et ne commente pas sur les opérations des entreprises.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Patrick Voyer, gestionnaire des communications, à media@propane.ca ou au 613 683-2273.