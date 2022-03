English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 18.3.2022 klo 13.30 (CET)

Osakkeiden merkintäaika Savosolar Oyj:n optio-ohjelman 1-2021 perusteella alkaa 21.03.2022

Savosolar Oyj ("Savosolar" tai "Yhtiö") toteutti merkintäoikeusannin 11.10.2022 – 27.10.2022 välisenä aikana, missä optio-oikeuksia annettiin vastikkeetta osakkeiden merkitsijöille (”Optio-ohjelma 1-2021”). Optio-oikeuksien sarjan TO8 (”Optio-oikeudet”) perusteella osakkeen merkintähinnaksi on määräytynyt 0,03 euroa tai 0,31 Ruotsin kruunua per osake.

Optio-ohjelman 1-2021 perusteella osakkeiden merkintähinta on 0,03 euroa tai 0,31 Ruotsin kruunua per osake.

Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintäaika on 21.03.2022 – 01.04.2022.

Optio-oikeuksien ehdot löytyvät osoitteesta https://savosolar.com/fi/sijoittajille/osakeanti-2021/.

Uusiutuvan energian kysyntä jatkaa vahvaa kasvuaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien myötä. Covid-pandemian hellittäessä otettaan viime vuonna EU:n Green Deal-rahoituksen maakohtaiset käyttöönotot kuitenkin viivästyttivät Euroopassa asiakkaiden investointipäätöksiä. Savosolarin koko vuoden liikevaihto jäi viime vuonna odotuksista ollen 2,5 miljoonaa euroa. Kiinnostus aurinkolämpöä kohtaan on siitä huolimatta kasvanut ja sen odotetaan kasvavan jatkossakin. Yhtiön omavaraisuus oli tilikauden päättyessä 81 % ja kassavarat olivat 4,1 milj. euroa. Yhtiö on parantanut sisäistä tehokkuutta mm. siten että moniprojektiympäristössä koko organisaatio toimii saumattomasti yhteen. Valmistuskapasiteetti on tasolla, joka mahdollistaa noin 25–30 miljoonan euron liikevaihdon nykyisellä liiketoimintamallilla ilman merkittäviä investointeja.

EU on asettanut hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2050. Päästövähennysten saavuttaminen edellyttää nopeaa siirtymistä puhtaaseen energiaan ja siihen liittyviä innovaatioita. Savosolarille merkityksellisten suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkinat ovat kasvaneet erityisesti Euroopassa, ja tahti vaikuttaa vain yltyvän. Yhtiö arvioi, että vuonna 2022 suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkina kolminkertaistuu verrattuna vuoteen 2021. Savosolarin vahva markkina-asema luo erinomaiset mahdollisuudet valjastaa tämä kasvumahdollisuus. Vuonna 2021 yli puolet kaikista Euroopassa käyttöönotetuista suurista aurinkolämpö-järjestelmistä oli Savosolarin toimittamia. Savosolarin suunnittelu- ja tarjousvaiheen projektien sekä lähivuosiksi tunnistettujen aktiivisten myyntikohteiden määrä on myös ennätyksellisen korkea, 138 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden aikana Savosolar on neuvotelleet useista uusista projekteista, joista asiakkaat eivät ole vielä tehneet päätöksiä. Nämä tekijät yhdessä Yhtiön vahvan brändin ja huipputeknologian kanssa luovat erinomaiset edellytykset kasvattaa liikevaihtoa kohti kannattavaa liiketoimintaa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt monia. Inhimillinen hätä ja avun tarve on nyt valtava Ukrainassa, eikä sodalle valitettavasti näy loppua tällä hetkellä. Toivomme kaikki että sotatoimet saadaan loppumaan mahdollisimman pian ja voimme palata rauhanomaiseen rinnakkaiseloon Euroopassa. Kuten jo nyt on nähty, tällä sodalla tulee olemaan merkittäviä seurauksia myös Euroopan energia-alalla. Jo toimeenpannut pakotteet ja uusi geopoliittinen tilanne vaativat suunniteltuakin nopeampaa vihreää siirtymää Euroopan vähentäessä riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. Ukrainan kriisin seurauksena kiinnostus vaihtoehtoisiin energialähteisiin on entisestään vahvistunut, mikä entisestään lisää poliittista painetta nopeuttaa mm. luvituksia. Teknologia- ja laatujohtajana alallaan, Savosolar on kaikin tavoin valmis vastaamaan nopeastikin kasvavaan aidosti puhtaan energian kysyntään Euroopassa.

Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti, ja tarjoamalla kilpailukykyisen ja laadukkaan teknologian puhtaan energian tuotantoon suuressa mittakaavassa Yhtiö on vahvasti sitoutunut ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Optio-oikeuksien merkinnän avulla Savosolarilla on mahdollisuus parantaa asemaansa markkinalla entisestään lisäämällä taloudellista kapasiteettiaan.

Sijoita puhtaaseen lämpöön merkitsemällä osakkeita optio-oikeuksien nojalla ja taistele ilmastonmuutosta vastaan yhdessä Savosolarin kanssa!

