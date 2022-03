Dassault Systèmes : dépôt du Document d'enregistrement universel 2021

English French

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 18 mars 2022

Dépôt du Document d’enregistrement universel 2021

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que son Document d’enregistrement universel 2021 (valant rapport financier annuel) a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 17 mars 2022 conformément à l’article 212-13 de son Règlement général.

Ce document est disponible sur le site de la société à l’adresse https://www.3ds.com/fr/investisseurs/ (rubriques Investisseurs/Information réglementée ou Investisseurs/Evènements et publications/Rapports). Des exemplaires du Document d’enregistrement universel 2021 sont également disponibles sur demande au siège social de Dassault Systèmes (10, rue Marcel Dassault, CS 40501 – 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex, France).

Les documents suivants prévus par les dispositions légales et réglementaires sont intégrés dans le Document d’enregistrement universel :

le rapport financier annuel 2021,

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ; et

le descriptif du programme de rachat d’actions proposé à l’Assemblée générale.





