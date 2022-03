BMG beschleunigt Google Cloud-Migration mit Rackspace-Technologie, um den Datenbedarf des Booms beim Musikkonsum zu erfüllen

LONDON, March 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multi-Cloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es BMG, das viertgrößte Musikunternehmen der Welt, bei der Migration zur Google Cloud unterstützt.

Da der Musikkonsum über Streaming-Plattformen neue Höchststände erreicht und Rekordmengen an Daten verarbeitet werden, suchte BMG nach einer Cloud-Lösung, die die Skalierungsprobleme löst und das datenintensive Geschäft unterstützt.

Angesichts der zunehmenden Datenmengen erwartet BMG, dass die Kostenoptimierung in Zukunft eine wichtige Aufgabe sein wird. Mit Cloud-Tooling und -Provisionierung von Rackspace Technology kann BMG sein Geschäft weiterhin wirtschaftlich betreiben und gleichzeitig Künstlern und Songwritern auf der ganzen Welt einen führenden Service bieten.

Durch die Migration von fast 95 % seiner Anwendungen in die Google Cloud hat BMG bereits erhebliche Einsparungen durch die Ausführung von Workloads in der Cloud im Vergleich zu On-Premises erzielt. Die Einsparungen werden weiter zunehmen, da BMG und Rackspace Technology in den kommenden Monaten weitere Anwendungen migrieren werden.

Rackspace Technology unterstützt BMG bei der Beschleunigung der Cloud-Einführung durch die Bereitstellung von Ressourcen und Beratung bei allen Cloud-Entscheidungen. BMG wird auch weiterhin mit Rackspace Technology zusammenarbeiten, während das Unternehmen die verschiedenen Phasen seiner Cloud-Implementierung durchläuft. Aktuell besteht das Projekt aus der Migration. Der nächste Schritt wird die Stabilisierung der Migration sein, gefolgt von der Optimierung und Verstärkung der Umgebungen.

„Ein riesiger Vorteil der Zusammenarbeit mit Rackspace Technology ist die schnelle Bearbeitung komplexer architektonischer Aufgaben und Probleme“, sagte Gaurav Mittal, Vice President IT & Systems bei BMG.

„Eine solche Geschwindigkeit bei der Migration habe ich noch nie erlebt, und auch niemand sonst in meinem gesamten beruflichen Netzwerk. ‚Fanatical Experience‘ bedeutet, einen weitaus besseren Service als typische globale Systemintegratoren zu bieten, die viel mehr Zeit benötigen, um Sie mit dem richtigen Ansprechpartner zusammenzubringen und Ihre Probleme zu lösen.“

Jürgen Stauber, General Manager DACH bei Rackspace Technology, ergänzte: „Unternehmen wie BMG mussten sich mit neuen Ebenen der Datenverarbeitung auseinandersetzen, da die Menschen mehr Inhalte über Streaming-Dienste konsumieren. Diese Datenmenge liefert eine Fülle von Informationen, die viele geschäftliche Vorteile mit sich bringen. Um den steigenden Bedarf für solche Daten zu erfüllen, bietet die Nutzung einer sicheren öffentlichen Cloud-Umgebung wie Google Cloud eine optimale Umgebung, die je nach Bedarf skaliert werden kann.“

„Unsere wachsende Beziehung zu BMG ist sehr spannend, da wir die IT-Umgebung von BMG weiter ausbauen werden, um die Ambitionen des Unternehmens im Nachrichtenbereich zu unterstützen.“

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über BMG

BMG, gegründet 2008, ist das viertgrößte Musikunternehmen der Welt, der erste neue Global Player im Musikgeschäft des Streaming-Zeitalters und Plattenlabel und Musikverlag in einem. BMG, das 2020 von Fast Company zu einem der innovativsten Unternehmen der Welt gekürt wurde, hat ein einzigartiges Konzept: ein unerbittlicher Fokus auf Fairness, Transparenz und Service für seine Künstler und Songwriter. Die 20 Büros von BMG in 12 Kernmärkten repräsentieren heute über drei Millionen Songs und Aufnahmen, darunter viele der bekanntesten und erfolgreichsten Kataloge in der Geschichte der Popmusik. Der erfrischende Ansatz von BMG umfasst die Produktion von Musik, Filmen, Büchern und Live-Musik, das Künstlermanagement, das Merchandising, den Umgang mit dazugehörigen Rechten sowie das Verlegen von Musik und Tonträgern auf einer zentralen Serviceplattform. Eigentümer von BMG ist das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann. Mit seiner Multiplattform-Perspektive, seiner integrierten Technologieplattform und seinem Engagement, Künstlern dabei zu helfen, ihr Einkommen zu maximieren, verfolgt BMG das Ziel, das beste Unternehmen in der Musikbranche zu sein, mit dem man geschäftlich verkehren kann. www.bmg.com

