OGGO Medical assina um acordo de comércio de tampas com a Harvest

MIAMI, March 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- No domingo 6 de março de 2022, a empresa dominicana Harvest Trading Cap juntamente com a Moon Capital, assinou um acordo de colaboração com a OGGO Medical, com o objetivo de representar a empresa internacional na República Dominicana.



A assinatura do acordo foi feita por Jairo Gonzalez MA CEO da Harvest Trading Cap, CEO Moon Capital SRL Lic. Gregorix Polanco, Sr. Philip Ong CEO e Chairman da OGGO Medical. O evento foi realizado no restaurante Acantilados, onde foi estabelecido um quadro de colaboração com o objetivo de ajudar a saúde da população dominicana sendo Harvest Trading Cap e Moon Capital os representantes e embaixadores do NICAS na República Dominicana e em outros países onde eles têm presença internacional.

O NICAS é um dispositivo revolucionário desenvolvido pela OGGO Medical, para a detecção da imparcialidade muito antes que os sintomas externos se reflitam nas pessoas.

Esta aliança será viável para ajudar a melhorar o sistema de saúde na República Dominicana, impactando de forma positiva para as pessoas que hoje sofrem e sofrem desta doença e não encontram uma solução a tempo devido às poucas alternativas que têm. A intenção de Jairo Gonzalez, Lic. Gregorix Polanco e Sr. Philip Ong é expandir para toda a América Latina.

Entre os convidados especiais presentes estavam os Claudia Fernandez Presidente da Organização Edu Cripto.

A Harvest Trading Cap agradece à OGGO Medical Services por confiar em seu projeto e por colaborar no desenvolvimento e expansão de mecanismos de saúde para dominicanos com suas novas tecnologias. A visão da Harvest Trading Cap e da Moon Capital é que muito mais pessoas serão beneficiadas.

A Equipe Harvest Trading Cap também foi calorosamente recebida pelo Sr. Philip Ong, CEO e Presidente do Ecosistema de Troca de Carteiras OGGO, uma plataforma de negócios tradicional com um ecossistema Bitcoin ativo e novas tecnologias em El Salvador.

Sr. Philip Ong juntamente com Jairo González MA Ceo da Harvest Trading Cap, Lic. Gregorix Polanco Diretor Executivo da Harvest Trading Cap Academy, Dr. Roberto Torres Reitor da Andragogy Autonomous University e a comitiva da Harvest Trading Cap, visitaram as instalações da OGGO.

Durante esta maravilhosa viagem, vários tópicos foram discutidos, incluindo a história, trajetória e evolução das moedas criptográficas, como elas cresceram significativamente e se revolucionaram em El Salvador. Eles também falaram sobre projetos futuros em colaboração com a Harvest Trading Cap e sua entidade educacional Harvest Trading Cap Academy.

Jairo González enfatizou o desenvolvimento dos temas acima mencionados e as contribuições que garantem a estabilidade econômica no uso das novas tecnologias financeiras na América Central e Latina.

OGGO busca gerar um ecossistema de impacto econômico e social baseado em moedas criptográficas e contempla a criação de uma universidade, uma academia de moedas criptográficas, projetos de segurança alimentar e hídrica, um centro médico e a criação de plataformas virtuais de troca de moedas.

Esta reunião foi muito gratificante para ambas as partes, pois aprenderam sobre o que ambas as entidades querem fazer para o crescimento futuro das novas tecnologias financeiras.

