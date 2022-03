ATP bringt vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten bei der NAND-Versorgung eine weitere 3D-TLC-Produktlinie auf den Markt, die eine ausreichende Versorgung gewährleistet

French German

TAIPEI, Taiwan, March 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATP Electronics, der weltweit führende Anbieter von spezialisierten Speicher- und Memory-Lösungen, stellt seine neueste Produktlinie von M.2 2280 NVMe Solid-State-Drives (SSDs) vor, die auf 3D-TLC-NAND-Flash-Speichern basieren: die N750Pi-Serie, die als Pseudo-Single-Level-Cell (pSLC) konfiguriert ist, und die N650Si/Sc-Serie als native TLC. Diese SSDs verwenden ein neues Die-Package, um die Herausforderungen von 3D-TLC-NAND-Flash-Speichern in Bezug auf Langlebigkeit und Schreibleistung zu überwinden und die strengen Anforderungen von schreibintensiven Industrie- und Embedded-Anwendungen zu erfüllen.



Versorgungssicherheit

Die Zusammenarbeit von ATP mit seinen Hauptlieferanten basiert auf langfristiger Planung und der Verpflichtung zur Gewährleistung von Lieferkontinuität, um den Anlauf der Massenproduktion der neuesten NVMe-Angebote und der anderen kürzlich eingeführten TLC-NAND-basierten Produktlinien zu unterstützen.

„Angesichts der Lieferschwierigkeiten in den letzten Jahren haben wir stark in unsere Zusammenarbeit mit unserer Lieferantenbasis investiert und unseren Kooperationsansatz insgesamt verbessert“, sagte Jeff Hsieh, Senior Vice President von ATP. „Lieferanten sind auf Berechenbarkeit und Verbindlichkeit angewiesen, insbesondere in einem Marktklima, in dem Überbuchungen an der Tagesordnung sind. Wir waren schon immer darauf ausgerichtet, langfristige Beziehungen zu etablieren, aber wir bauen diese Strategie weiter aus, um die Versorgungssicherheit auch auf lange Sicht gewährleisten zu können. Wir sind zuversichtlich, dass wir trotz der aktuellen und zukünftigen Branchenturbulenzen wichtige Wachstumsbereiche wie TLC-basierte SSDs unterstützen können, weil wir für bestimmte Schlüsselprodukte wie NAND langfristige Verträge abschließen.

SSDs der N750Pi-Serie sind im Full-Drive-pSLC-Modus mit Kapazitäten von 40 bis 320 GB konfiguriert. Ihre dauerhafte sequenzielle Schreibleistung kann über 2000 MB/s erreichen. Das neue Die-Package verlängert die Lebensdauer im Vergleich zu anderen TLC-basierten NVMe-SSDs um 54 % und liegt damit nahezu auf SLC-Niveau.

„Die neuen Full-Drive-pSLC-SSDs der N750Pi-Serie von ATP liefern eine beeindruckende dauerhafte sequenzielle Schreibleistung“, so Chris Lien, Leiter der Embedded SSD Business Unit von ATP.

„Die Dauerleistung ist die durchschnittliche, echte konstante Geschwindigkeit, mit der unsere Laufwerke über längere Zeiträume hinweg betrieben werden können. Dies ist ein realistischeres Maß, vor allem für schreibintensive Industrie- und Embedded-Anwendungen, die einen zuverlässigen, unterbrechungsfreien Betrieb erfordern. Je nach Laufwerkskapazität bieten diese neuen SSDs eine maximale dauerhafte sequenzielle Schreibleistung von über 2000 MB/s, die weit über dem Industriestandard liegt.“

N750Pi SSDs sind vollständig im pSLC-Modus konfiguriert und weisen geringere Kapazitäten als typische TLC-Laufwerken auf, bieten jedoch eine höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer.

N650Si/Sc SSDs werden im nativen TLC-Flash-Modus betrieben. Sie arbeiten zuverlässig und haben im Vergleich zu anderen TLC-Drives eine um 66 % verlängerte Lebensdauer. Sie sind mit höheren Kapazitäten von 120 bis 960 GB erhältlich und erreichen fast die TBW-Werte von Multi-Level-Cells (MLC).

Zuverlässigkeitsmerkmale

Compliance-geprüft und -validiert. Die N750Pi- und N650Si/Sc-SSDs wurden mit den folgenden ULINK DriveMaster Test Suites getestet und validiert: ULINK NVMe Protocol, Regression und TCG Opal Compliance.

Die N750Pi- und N650Si/Sc-SSDs wurden mit den folgenden ULINK DriveMaster Test Suites getestet und validiert: ULINK NVMe Protocol, Regression und TCG Opal Compliance. I-Temp-Unterstützung. Die N750Pi- und N650Si/Sc-SSDs unterstützen industrielle Temperaturen (I-Temp). Sie arbeiten zuverlässig in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 85° C. N650Sc SSDs unterstützen kommerzielle Temperaturen (C-Temp) von 0° C bis 70 °C.

Die N750Pi- und N650Si/Sc-SSDs unterstützen industrielle Temperaturen (I-Temp). Sie arbeiten zuverlässig in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 85° C. N650Sc SSDs unterstützen kommerzielle Temperaturen (C-Temp) von 0° C bis 70 °C. MCU-basierter Schutz vor Stromausfall. Modelle mit einem PLP-Mechanismus (Power Loss Protection) bieten eine zusätzliche Zuverlässigkeitsebene, die Hardware- und Firmware-Lösungen zum Schutz von Daten und Speichergerät kombiniert.

Modelle mit einem PLP-Mechanismus (Power Loss Protection) bieten eine zusätzliche Zuverlässigkeitsebene, die Hardware- und Firmware-Lösungen zum Schutz von Daten und Speichergerät kombiniert. Sicherheit durch selbstverschlüsselnde Laufwerke (SED). N650Si/Sc-SSDs sind optional als SEDs erhältlich. Sie entsprechen den TCG-Opal-2.0-Spezifikationen und bieten hardware-basierte Selbstverschlüsselungsfunktionen mit der AES-256-XTS-Engine für sichere Speicherung ohne Leistungsverlust.

N650Si/Sc-SSDs sind optional als SEDs erhältlich. Sie entsprechen den TCG-Opal-2.0-Spezifikationen und bieten hardware-basierte Selbstverschlüsselungsfunktionen mit der AES-256-XTS-Engine für sichere Speicherung ohne Leistungsverlust. LDPC. Ein proprietärer LDPC-ECC (Low Density Parity Check Error Correction Code) mit einem 2-KB-Codewort verbessert die Langlebigkeit und Datenerhaltung von 3D TLC NAND.



Weitere Informationen zu diesen Produkten finden Sie unter: https://www.atpinc.com/products/list/industrial-ssds



Medienkontakt für die Pressemitteilung: Kelly Lin (Kellylin@tw.atpinc.com)



Folgen Sie ATP Electronics auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atp-electronics

Über ATP

ATP Electronics („ATP“) hat als führender Anbieter 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Systemspeicher- und NAND-Flash-Produkten für anspruchsvolle Embedded-, Industrie- und Automobilanwendungen. ATP ist als „Weltmarktführer für spezialisierte Speicherlösungen“ für sein Know-how bei thermischen und langlebigen Lösungen bekannt. ATP ist bestrebt, seinen Kunden Mehrwert, Vielfalt und beste Gesamtbetriebskosten zu bieten. Als vollständiger Hersteller ist ATP Herr jeder Phase des Produktionsprozesses und stellt so Qualität und Langlebigkeit der Produkte sicher. ATP hält die höchsten Standards für die soziale Verantwortung von Unternehmen ein, indem es in der gesamten globalen Lieferkette nachhaltige Werte für die Arbeitnehmer, die Umwelt und das Geschäft sicherstellt. Weitere Informationen zu ATP Electronics finden Sie unter www.atpinc.com, oder kontaktieren Sie uns unter info@atpinc.com .

Fotos zu dieser Bekanntmachung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b598528-cfde-4121-ab66-6eda7993c53f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c59d33b8-77e2-43e5-a080-89b99ac6b655

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d43b9f7f-a613-451c-8f30-280ed9a7da09

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d236606a-4aca-4fc5-b5ba-a6d7807de423