Dans le contexte de pénurie de NAND, ATP lance une gamme de produits TLC 3D supplémentaire avec une vaste assistance d'approvisionnement

TAIPEI, Taïwan, 18 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATP Electronics, le leader mondial des solutions spécialisées de stockage et de mémoire, présente sa dernière gamme de disques SSD M.2 2280 NVMe basés sur la mémoire flash NAND à cellule triple-niveau (TLC) 3D : la série N750Pi, configurée en tant que pseudo cellule à niveau unique (pSLC) et la série N650Si/Sc en TLC native. Ces disques SSD utilisent un nouveau boîtier de puces pour surmonter les défis de performance d'écriture et d'endurance du flash NAND 3D TLC et pour satisfaire les exigences strictes des applications industrielles et embarquées à écriture intensive.



Approvisionnement assuré

ATP a toujours travaillé aux côtés de ses principaux fournisseurs avec une planification et un engagement à long terme pour assurer la continuité de l'approvisionnement afin de soutenir la montée en puissance de la production de masse pour les dernières offres NVMe et d'autres gammes de produits TLC NAND récemment lancées.

« Avec tous les défis liés à l'approvisionnement rencontrés au cours des deux dernières années, nous avons fortement investi dans et amélioré notre approche de travail avec notre base d'approvisionnement en général », a déclaré Jeff Hsieh, vice-président principal d'ATP. « Les fournisseurs recherchent de la prévisibilité et de l'engagement, en particulier dans une atmosphère où la surréservation est très répandue. Bien que nous ayons toujours été orientés vers l'établissement de relations à long terme, nous renforçons cette stratégie afin d'assurer la stabilité de l'approvisionnement durable. En alignant des éléments clés spécifiques tels que la mémoire NAND sur des accords à long terme, nous sommes convaincus que nous serons en mesure de soutenir des domaines de croissance clés tels que les disques SSD basés sur le TLC malgré les turbulences actuelles ou futures de l'industrie. »

Les disque SSD de la série N750Pi sont configurés en mode pSLC plein disque avec des capacités allant de 40 à 320 Go. Leurs performances d'écriture séquentielle durables peuvent atteindre plus de 2 000 Mo/s. Le nouveau boîtier de puces prolonge la durée de vie jusqu'aux niveaux proches du SLC avec une endurance 54 % plus élevée que les autres disques SSD NVMe basés sur le TLC.

« Les nouveaux SSD pSLC à disque complet de la série N750Pi d'ATP offrent des performances d'écriture séquentielle soutenue impressionnantes », a déclaré Chris Lien, directeur de l'unité opérationnelle SSD intégrée d'ATP.

« Une performance soutenue est la vitesse moyenne, réelle et constante à laquelle nos disques peuvent fonctionner pendant de longues périodes. Il s'agit d'un indicateur plus réaliste, particulièrement pour les applications industrielles/embarquées à écriture intensive qui nécessitent un fonctionnement fiable et ininterrompu. En fonction de la capacité de disque, ces nouveaux SSD offrent une performance d'écriture séquentielle maximale soutenue de plus de 2 000 Mo/s, ce qui est bien au-dessus des normes de l'industrie. »

Les disques SSD N750Pi sont entièrement configurés en mode pSLC, ce qui se traduit par des capacités inférieures aux disques TLC typiques tout en offrant une fiabilité plus élevée et une durée de vie plus longue.

Les SSD de la série N650Si/Sc fonctionnent en mémoire flash TLC native. Ils fonctionnent de manière fiable et étendent l'endurance de 66 % par rapport aux autres disques TLC. Disponibles dans des capacités plus élevées de 120 à 960 Go, ces disques présentent des taux de TBW proches de ceux des cellules multiniveaux (MLC).

Caractéristiques de fiabilité

Testés et validés pour la conformité. Les disques SSD N750Pi et N650Si/Sc ont été testés et validés par les suites de test ULINK DriveMaster suivantes : protocole ULINK NVMe, régression et conformité TCG Opal.

Les disques SSD N750Pi et N650Si/Sc prennent en charge la température industrielle (I-Temp), leur permettant de fonctionner de manière fiable de -40 °C à 85 °C, tandis que les disques SSD N650Sc prennent en charge des températures commerciales (C-Temp) comprises entre 0 °C et 70 °C. Protection contre les pertes de puissance sur la base du MCU. Les modèles dotés d'un mécanisme de protection contre les pertes de puissance (PLP) offrent un niveau de fiabilité supplémentaire, combinant des solutions matérielles et micrologicielles pour protéger à la fois les données et les appareils de stockage.

Les modèles dotés d'un mécanisme de protection contre les pertes de puissance (PLP) offrent un niveau de fiabilité supplémentaire, combinant des solutions matérielles et micrologicielles pour protéger à la fois les données et les appareils de stockage. Sécurité des lecteurs à cryptage automatique (SED). Les disques SSD N650Si/Sc sont disponibles sous forme de SED en option. Ils sont conformes aux spécifications TCG Opal 2.0 et fournissent des capacités de cryptage automatique avec le moteur AES-256 XTS pour un stockage sécurisé sans compromis en termes de performance.

Les disques SSD N650Si/Sc sont disponibles sous forme de SED en option. Ils sont conformes aux spécifications TCG Opal 2.0 et fournissent des capacités de cryptage automatique avec le moteur AES-256 XTS pour un stockage sécurisé sans compromis en termes de performance. LDPC. Un ECC à contrôle de parité à faible densité (LDPC) avec mot codé de 2 Ko breveté améliore l'endurance et la rétention des données du TLC NAND 3D.



Pour plus d'informations sur ces produits, veuillez consulter la page : https://www.atpinc.com/products/list/industrial-ssds



Contact auprès des médias sur le communiqué de presse : Kelly Lin (Kellylin@tw.atpinc.com)



Suivez ATP Electronics sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/atp-electronics

À propos d'ATP

ATP Electronics (« ATP ») est forte de 30 ans d'expérience dans la fabrication d'excellence en tant que premier fournisseur de produits de stockage flash NAND et de mémoire pour des applications embarquées/industrielles/automobiles exigeantes. En tant que « Leader mondial des solutions spécialisées de stockage et de mémoire », ATP est connue pour son expertise dans les solutions thermiques et à haute résistance. ATP s'engage à fournir une valeur ajoutée, une différenciation et un meilleur coût total de possession à ses clients. Fabricant authentique, ATP gère toutes les étapes du processus de fabrication pour assurer la qualité et la longévité. ATP respecte les normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale d'entreprise en assurant une valeur durable pour les travailleurs, l'environnement et les entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour plus d'informations sur ATP Electronics, rendez-vous sur www.atpinc.com ou contactez-nous sur info@atpinc.com .

