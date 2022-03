Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van inschrijvingsrechten

English Dutch

Mechelen, België; 18 maart 2022, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten.

Galapagos heeft 95.500 nieuwe aandelen uitgegeven op 18 maart 2022, met een totale kapitaalverhoging van €2.159.600,00 (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg.

Overeenkomstig de regels van het inschrijvingsrechtenuitoefeningsprogramma van Galapagos’ directieraad, dat erin voorziet dat leden van de directieraad automatisch een minimum aantal inschrijvingsrechten uitoefenen onder bepaalde voorwaarden, heeft onze CEO Onno van de Stolpe 15.000 inschrijvingsrechten uitgeoefend en één lid van de directieraad 5.000 inschrijvingsrechten. In totaal heeft onze CEO 50.000 inschrijvingsrechten en het eerder genoemde lid van de directieraad 10.000 inschrijvingsrechten uitgeoefend, aangezien deze inschrijvingsrechten in juli 2022 zullen vervallen.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 deelt Galapagos mee dat haar maatschappelijk kapitaal thans €355.098.660,11 bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 65.648.221, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (vroeger bekend als warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt (i) 8.322.710 inschrijvingsrechten onder verschillende uitstaande inschrijvingsrechtenplannen in hoofdzaak bestemd voor werknemers, wat overeenstemt met 8.322.710 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die inschrijvingsrechten, en (ii) één inschrijvingsrecht uitgegeven aan Gilead Therapeutics om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead en haar verbonden personen te brengen tot 29,9% van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van het inschrijvingsrecht. Dit houdt evenwel geen rekening met de 1.000.000 inschrijvingsrechten van Inschrijvingsrechtenplan 2022 (B) die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

1 Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

