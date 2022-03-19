AZNVerse登场：代表全球和多元化亚洲社区的独一无二的10000角色NFT集合

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印度尼西亚雅加达, March 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 转自 InvestorWire--敬请了解AZN的10000个独特NFT角色，他们代表着世界各地不同的亚洲文化。这些NFT生活在BSC网络上，提供多种设计，包括亚洲著名历史人物，按稀有性分为四个层级：常见（数量：7000）、不常见 （数量：2000）、罕见（数量：990）和传奇（数量：10）。AZN NFT持有者可以访问专属的CRAClub社区和T-Hub——由Tokocrypto发起的亚洲首个加密货币社区中心。此外，AZN持有者将获得越来越多的福利和服务，以帮助他们实现财务自由。



NFT收藏者可以通过aznverse.com以及TokoMall轻松访问AZN。TokoMall是印尼领先的加密货币交易平台和生态系统构建机构Tokocrypto的NFT交易平台。

AZN背后的亚裔人物

AZN NFT诞生于亚裔社区。我们的NFT集合由Tokocrypto提供支持，代表着独特的亚洲文化和遗产，包括历史人物和现代人物。Tokocrypto发掘利用TKOangels (Tokocrypto的原生功能型代币倡导者社区），将这一原创想法发展成为一个庞大的NFT集合。

TKOangels为这个集合提供了一个独特视角，尤其是考虑到这些天使亲身经历了加密货币和NFT对亚洲社区的影响。TKOangels与Tokocrypto共同创建了NFT集合，旨在提升NFT领域中亚裔的代表性以及对亚裔人士的包容性。

AZN的一位发起人、身为TKOangel的Eko表示：“这一项目产生于我们作为亚裔展现我们丰富文化传承的动力。以NFT为媒介，我们不仅推动代表性，而且还寻求让更多的人来运用NFT，并更加深入地挖掘它的可能性。在Tokocrypto的支持下，NFT提供的好处将推进金融知识普及，最终引导我们实现财务自由。”

通过支持AZN，Tokocrypto将帮助我们的社区获得财务自由。AZN持有者可以获得独家交易特权，稀有级别AZN持有者将可以访问我们的包容性加密货币中心和由Tokocrypto创建的共享工作空间。该NFT集合已获得了Kevin Susanto等印尼NFT领域多位著名顾问以及Tokocrypto高管的支持。

“Tokocrypto已经不仅仅是印度尼西亚最大的加密货币交易所，我们还推出了亚洲第一个线下社区中心、一个NFT交易平台，此外还有更多项目正在筹备中。AZN持有者将与区块链社区的其他参与者一起，加入Tokocrypto正在培育的这一独特生态系统。普惠金融是最终的目标，而NFT就是实现这一目标的最佳途径”，Tokocrypto首席执行官Pang Xue Kai表示。

随着我们更多合作伙伴的加盟，除了与Tokocrypto的合作外，AZNVerse还将继续为AZN NFT持有者提供一系列福利。NFT收藏者可以通过www.aznverse.com和www.galler.io购买AZN NFT，公开发售将于2022年3月19日进行。如需了解更多信息，请访问AZN的网站，并加入Discord AZNVerse。

如需更多信息，请联系：

Anindita Sekar Jati

anindita@tokocrypto.com

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