進入 AZNVerse：代表全球和多元化亞洲社區的獨特 10,000 個非同質化代幣系列

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印尼雅加達, March 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過InvestorWire 了解 AZN 的 10,000 個代表世界各地亞洲文化的獨特非同質化代幣人物。這些在 BSC 網絡的非同質化代幣具有多種設計，包括著名和歷史亞洲人物，並提供四種稀有程度：普通（數量︰7.000）；特別（數量︰2,000）；罕有（數量︰990）；及傳奇（數量︰10）。AZN 非同質化代幣持有人可獲得進入專屬的 CRAClub 社區，以及由 Tokocrypto 發起的亞洲首個加密社區 T-Hub。此外， AZN 持有人將獲得更多好處和產品，全部旨在幫助他們獲得財務自由。

NFT 收藏家可以在 aznverse.com 以及 Tokocrypto 的非同質化代幣市場 TokoMall，簡易獲取 AZN。Tokocrypto 是印尼領先的加密貨幣交易所和生態系統建造者。

AZN 背後的亞洲人

AZN NFT 在亞洲社區誔生。我們的非同質化代幣系列由 Tokocrypto 支持，代表著獨特的亞洲文化及傳統，既有歷史性，且又現代化。Tokopybto 利用 TKOangels 這個由 Tokocrypto 源生實用代幣倡導者組成的社區，以將這個原創想法發展為龐大的非同質化代幣系列。

TKOangels 提供這系列獨特的觀點，特別是這些「天使」親身體驗了加密貨幣和非同質化代幣對亞洲社區的影響。TKOangels 與 Tokocrypto 共同創造非同質化代幣系列，旨在在非同質化代幣領域引入亞洲代表和亞洲人。

身為 AZN 發起人和 TKOangel 之一的 Eko 表示：「這個項目是來自我們想要代表作為亞洲人的豐富文化遺產。「以非同質化代幣作為媒介，我們不僅推動代表，而且更尋求更多人利用同質化代幣，並深入研究非其潛能。藉著 Tokocrypto 的支持，其提供的好處將提升人們對金融的認識，最終為我們帶來財務自由。」

透過支援 AZN，Tokocrypto 將協助我們的社區獲得財務自由。AZN 持有人可以獲得獨家交易權限，而罕有級的 AZN 持有人將可使用我們由 Tokocrypto 建立的共融加密中心和共享工作空間。這個非同質化代幣系列的管理人員有來自印尼非同質化代幣 (NFT) 領域的著名顧問，例如 Kevin Susanto 和 Tokocrypto 的行政人員。

Tokocrypto 行政總裁 Pang Xue Kai 說：「Tokocrypto 已發展超越作為印尼最大加密貨幣交易所的範疇，並且已經推出亞洲第一個離線社區中心、非同質化代幣市場，且有更多其他項目，正在準備中。Tokocrypto 與區塊鏈社群的其他參與者合作培育這個獨特的生態系統，而 AZN 持有人將成為其中的一部分。財務包容是最終目標，而沒有其他方法可以比非同質化代幣實現得更好。」

除了與 Tokocrypto 合作外，AZNVerse 還將納入更多合作夥伴，以繼續擴大其為 AZN 非同質化代幣持有人提供的一系列好處。NFT 收藏家可以在 www.aznverse.com 和 www.galler.io 購買 AZN NFT，而公開銷售計劃於 2022 年 3 月 19 日舉行。如欲了解更多資訊，請瀏覽 AZN 的網站，並加入 Discord AZNVerse。

如欲了解更多資訊，請聯絡︰

Anindita Sekar Jati

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