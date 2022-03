Harvest Trading Cap signe un accord avec OGGO Medical

French German Spanish

MIAMI, 19 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le dimanche 6 mars 2022, la société dominicaine Harvest Trading Cap , ainsi que Moon Capital ont signé un accord de collaboration avec OGGO Medical, dans le but de représenter la société internationale en République dominicaine.



La signature de l'accord a été entérinée par Jairo Gonzalez MA PDG de Harvest Trading Cap, le PDG Moon Capital SRL Lic. Gregorix Polanco, et le PDG et Président d'OGGO Medical, Philip Ong. L'événement a eu lieu au restaurant Acantilados, où un cadre de collaboration a été mis en place pour aider la santé de la population dominicaine ; Harvest Trading Cap et Moon Capital étant les représentants et les ambassadeurs de NICAS en République dominicaine et dans d'autres pays où ils ont une présence internationale.

NICAS est un dispositif révolutionnaire développé par OGGO Medical, pour la détection de la transmission bien avant que les symptômes externes ne se reflètent dans la population.

Cette alliance sera possible pour aider à améliorer le système de santé en République dominicaine, ayant un impact positif sur les personnes qui souffrent et pâtissent aujourd'hui de cette maladie et qui ne trouvent pas de solution à temps en raison des rares alternatives dont elles disposent. L'intention de Jairo Gonzalez , Lic.Greorix Polanco et M. Philip Ong vont s'étendre à toute l'Amérique latine.

Parmi les invités spéciaux présents à l'événement figuraient Claudia Fernandez, présidente de l'organisation Edu Cripto.

Harvest Trading Cap remercie les services médicaux OGGO d'avoir eu confiance en leur projet et d'avoir collaboré au développement et à l'expansion des mécanismes de santé des Dominicains avec leurs nouvelles technologies. La vision de Harvest Trading Cap et Moon Capital est que de nombreuses autres personnes en bénéficieront.

L'équipe Harvest Trading Cap a également été cordialement reçue par M. Philip Ong, PDG et président d'OGGO Wallet Exchange Ecosystem, une plateforme commerciale traditionnelle avec un écosystème Bitcoin actif et de nouvelles technologies au Salvador.

M. Philip Ong, en collaboration avec le PDG MA de Harvest Trading Cap, Lic, Jairo Gonzalez MA. Gregorix Polanco directeur exécutif de Harvest Trading Cap Academy , le Dr Roberto Torres, Recteur de l'Andragogy Autonomous University et l'entourage de Harvest Trading Cap, ont visité les installations d'OGGO.

Au cours de cette merveilleuse visite, plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'histoire, la trajectoire et l'évolution des cryptomonnaies, la manière dont elles se sont considérablement développées et révolutionnées au Salvador. Ils ont également évoqué de projets futurs en collaboration avec Harvest Trading Cap et son entité éducative Harvest Trading Cap Academy .

Jairo Gonzalez a souligné le développement des thèmes susmentionnés et les contributions qui garantissent la stabilité économique dans l'utilisation des nouvelles technologies financières en Amérique centrale et latine.

OGGO cherche à générer un écosystème d'impact économique et social basé sur les cryptomonnaies et envisage la création d'une université, d'une Académie de cryptomonnaies, de projets de sécurité alimentaire et hydrique, d'un centre médical et de la création de plateformes virtuelles de change.

Cette réunion a été très gratifiante pour les deux parties, car elles ont appris ce que les deux entités souhaitent faire en faveur de la croissance future des nouvelles technologies financières.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles sur :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5d938d5c-afe9-4adc-ba52-b7ec51b02d80