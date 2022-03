Soprano Oyj sijoittajauutiset 21.3.2022 klo 09.00



Sopranolle ammattitutkintojen vientisopimus



Soprano on allekirjoittanut ensimmäisen ammattitutkintojen vientisopimuksen Myanmariin. Nyt sovitun 12 kuukautta kestävän englanninkielisen koulutuksen on tarkoitus alkaa toukokuussa. Sopimuksen arvo on riippuvainen lopullisesta opiskelijoiden määrästä ja on ensimmäisessä vaiheessa enintään 160.000 euroa.

Asiakkaana on myanmarilainen yksityinen koulutusyhtiö Shin Rai Company Limited, jolla on myös aiempaa kokemusta suomalaisesta koulutusyhteistyöstä. Sopimuksen mukaisesti Sopranon tytäryhtiö Management Institute of Finland MIF Oy tarjoaa yrittäjyyden ammattitutkintoon tähtäävän englanninkielisen koulutuksen myanmarilaisille opiskelijoille etäkoulutuksena.

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Pauliina Lautanen-Nissi: ”Koulutusviennin yhteydenotot ovat koronan helpottaessa jälkeen aktivoituneet ja nyt ensimmäisestä hankkeesta päästiin jo sopimukseen. Olemme vahvasti sitoutuneet viemään Myanmariin laadukasta, maailmalla erinomaisen maineen omaavaa suomalaista ammatillista tutkintokoulutusta. Tähtäämme koulutusviennin kasvattamiseen vuonna 2022.”



