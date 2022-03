Sword Group : Acquisition au Royaume-Uni

English French



Acquisition de Ping Network Solutions



En tant qu’organisation disposant d’une expertise d’ingénierie de haute qualité certifiée au niveau CCIE de Cisco, Ping conçoit, fournit, met en oeuvre et assure le support et la gestion des solutions de réseau à travers une clientèle internationale couvrant tous les principaux marchés verticaux, à savoir l’énergie, les services financiers, l’éducation, le secteur public, la fabrication et la construction.



Ce résultat est obtenu grâce à des partenariats clés avec des organisations de premier plan telles que Cisco (Gold Partner) et Palo Alto Networks.



Ping Network Solutions Limited est un intégrateur de systèmes et un fournisseur de services managés plusieurs fois primé qui opère à partir de bureaux spécialement aménagés à cet effet et dotés d’un centre d’exploitation de réseau sur mesure.



Ping Network Solutions prévoit un chiffre d’affaires d’environ 13 millions d’euros pour 2022.



Les deux parties sont ravies des perspectives qu’offre cette association.



En termes de portée et de niveau d’assistance offerts aux clients combinés à l’innovation qui peut être fournie, l’équipe d’ingénieurs de Ping offre à ses clients une expertise et des accréditations à la pointe du marché.



Dave Bruce, CEO de Sword UK, a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir l’équipe de Ping au sein de Sword. Cette allliance nous permettra nottament d’offrir une gamme plus complète de solutions à nos clients. L’équipe Ping possède un niveau exceptionnel de compétences et d’expérience dans leur domaine et se concentre sur la fourniture de solutions de qualité - elle s’adaptera parfaitement à Sword. Nos valeurs fondamentales communes nous permettront de continuer à fournir un résultat de qualité à nos clients et à l’ensemble du Groupe Sword ».



Terry Neill, Directeur de Ping, a déclaré : « Ping a une expérience de longue date avec Sword au Royaume-Uni et est très heureux de rejoindre le Groupe. Notre expérience dans la fourniture de solutions de réseau et de sécurité viendra compléter l’offre de services actuelle de Sword. Nous sommes impatients de poursuivre notre croissance au sein du Groupe Sword ».



La consolidation de cette société dans les comptes du Groupe interviendra le 1er mars 2022.



Agenda

26/04/22 | Publication du Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2022

28/04/22 | Assemblée Générale Annuelle (comptes 2021)

28/07/22 | Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2022



A propos de Sword Group



Sword, c’est 2 300+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.



Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.



Sword optimise vos processus et valorise vos données.



