Vallourec : Philippe Guillemot remplace Edouard Guinotte en tant que Président et Directeur Général de Vallourec afin d'accélérer la transformation et la trajectoire de croissance de la Société

Philippe Guillemot remplace Edouard Guinotte en tant que Président et Directeur Général de Vallourec afin d'accélérer la transformation et la trajectoire de croissance de la Société

Meudon (France), le 21 mars 2022 – Au terme d'un processus de sélection externe mené par un comité spécial du Conseil d'Administration, le Comité des Nominations et de la Gouvernance a décidé de sélectionner M. Philippe Guillemot pour succéder à M. Edouard Guinotte en tant que Président-Directeur Général de Vallourec. Le Conseil d'Administration de Vallourec s'est réuni le 20 mars 2022 et a nommé Philippe Guillemot pour un mandat de quatre ans, avec effet immédiat.

Philippe Guillemot était jusqu'à récemment Directeur Général d'Elior Group. Auparavant, il avait été Directeur des Opérations et des Ventes chez Alcatel-Lucent et Directeur Général et membre du Conseil d'Administration d'Europcar.

Philippe Guillemot aura pour mission d'accélérer l'exécution du plan stratégique global de la société en privilégiant une logique de "valeur par rapport au volume" et en abaissant sensiblement le seuil de rentabilité de la société, en portant une attention constante à la réduction des coûts, à l'efficacité opérationnelle ainsi qu’aux nouvelles pratiques commerciales, afin de permettre à la société de poursuivre une croissance rentable. Au terme de ce processus, d'ici à la fin de 2023, Vallourec aura été transformée et sera mieux préparée à gérer l'évolution d'un cycle économique complet.

La nomination de Philippe Guillemot en tant que membre du Conseil d'Administration sera proposée pour ratification lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires.

Les informations relatives aux conditions de la cessation des fonctions de Edouard Guinotte et à la proposition de rémunération de Philippe Guillemot seront rendues publiques conformément à la réglementation applicable et aux recommandations du Code de Gouvernance d'Entreprise AFEP-MEDEF.

Pierre Vareille, Vice-Président du Conseil d'Administration et administrateur référent indépendant, a déclaré : "Le Conseil a mené à bien ce processus de sélection conformément aux meilleures pratiques en matière de gouvernance. Philippe Guillemot a toutes les qualités requises pour diriger le groupe Vallourec dans l'exécution de sa transformation. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée que Philippe Guillemot rejoigne Vallourec. Sa grande expérience dans la direction de nombreuses entreprises industrielles et sa capacité éprouvée à déployer des actions stratégiques créatrices de valeur seront déterminantes pour l'exécution du prochain chapitre de la riche histoire de Vallourec."

Il a ajouté : "Le conseil d'administration remercie sincèrement Edouard Guinotte pour son engagement et son dévouement sans réserve envers Vallourec pendant plus de deux décennies. Edouard Guinotte est devenu Président du Directoire en mars 2020, puis Président-Directeur Général à compter du 1er juillet 2021, pendant une période extrêmement difficile pour l'industrie et la société. Tout au long de cette période, et en particulier lors d'une restructuration financière réussie en juin 2021, il a dirigé la Société avec le plus grand professionnalisme, ainsi qu’un engagement personnel et une détermination sans faille. Toutes les parties prenantes lui sont reconnaissantes pour son engagement et ses qualités de dirigeant. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite et n'avons aucun doute quant au fait qu'il continuera à rencontrer le succès dans ses projets futurs.

Philippe Guillemot, nouveau Président-Directeur Général de Vallourec, a déclaré : "Je suis honoré et fier de pouvoir servir en tant que Président et Directeur Général de Vallourec, une entreprise industrielle mondiale emblématique, dotée d’une culture d’ingénierie particulièrement forte et respectée, pour accélérer et étendre sa transformation et satisfaire aux besoins renouvelés de nos clients actuels et futurs sur l’ensemble de nos géographies. Avec la confiance du Conseil d'Administration et aux côtés de l'équipe de direction de Vallourec, je m'engagerai dans l'accélération de la transformation de la Société, ce qui permettra d’améliorer à court terme de manière marquée la rentabilité et les flux de trésorerie. Parallèlement, je renforcerai les engagements et les efforts de Vallourec en matière d’opportunités de transition énergétique, ainsi que d'identification et de mise en œuvre de nouvelles opportunités de croissance rentable."

Biographie de Philippe Guillemot

Entre 2017 et 2022, Philippe Guillemot a été Directeur Général d'Elior Group, l'un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services avec des positions de premier plan dans 5 pays. Il a mené un travail en profondeur pour assainir le Groupe sur le plan financier, le doter d'une stratégie créatrice de valeur et construire une organisation robuste, ce qui s'est avéré décisif face au contexte rendu extrêmement difficile par la crise du Covid-19.

De 2013 à 2016, il a été Directeur des opérations et des ventes d'Alcatel-Lucent, où il a élaboré un plan de redressement et de transformation de l'entreprise et a ensuite supervisé l'intégration d'Alcatel-Lucent au sein de Nokia. Auparavant, il a été Directeur Général et membre du Conseil d'Administration d'Europcar de 2010 à 2012 ; il a été Président-Directeur Général d'Areva Transmission et Distribution (T&D) de 2004 à 2010 ; il a été membre des Comités Exécutifs des équipementiers automobiles Faurecia (récemment renommé Forvia, 2001-2003) et Valeo (1998-2000) ; il a occupé diverses fonctions chez Michelin (1983-1989 et 1993-1998) dont il est devenu membre du Comité Exécutif en 1996.

Âgé de 62 ans, il est titulaire d'un MBA de de la Harvard Business School et diplômé de l'École des Mines de Nancy. Il est également chevalier de l'ordre national du Mérite.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5

pour 1.

Calendrier

18 mai 2022



24 mai 2022 Publication des résultats du premier trimestre 2022



Assemblée Générale des actionnaires

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Jérôme Friboulet

Tél. : +33 (0)1 49 09 39 77

Investor.relations@vallourec.com Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)1 41 03 77 50

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 800 505 110

actionnaires@vallourec.com

