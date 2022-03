FreedomPay permite a Sephora ofrecer una plataforma de punto de venta móvil de nivel superior para mejorar la experiencia del consumidor en toda América

French German Spanish

FILADELFIA, March 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreedomPay , la plataforma de comercio líder en el mundo, anuncia su asociación con Sephora USA, Inc., el principal comercio minorista omnicanal de belleza de prestigio, para integrar la plataforma de tecnología de comercio basada en datos de FreedomPay en las más de 500 tiendas de Sephora en toda América.



"FreedomPay se enorgullece de anunciar el acuerdo con Sephora, para proporcionar una experiencia de primer nivel a sus millones de clientes en toda América", afirmó Chris Kronenthal, Presidente de FreedomPay. "Nuestro conjunto de soluciones de comercio sin contacto y datos permitirá a Sephora ofrecer a los clientes una experiencia de consumo rápida, sin complicaciones e innovadora".

La asociación permite una experiencia de consumo en punto de venta móvil segura y de nivel superior para los compradores con FreedomPay. El nuevo sistema de pago apto para uso sin contacto permite a los clientes de Sephora tener un control total sobre su experiencia en la caja, lo que brinda a los consumidores la opción de pagar a través de métodos de pago sin contacto y billeteras digitales todo en su propio dispositivo, incluidas Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay.

"Ahora más que nunca, es fundamental para nosotros en Sephora poder adaptarnos al entorno minorista que cambia en forma rápida y eso es especialmente importante en el punto de venta", señaló Sree Sreedhararaj, Vicepresidente Senior y Director de Tecnología de Sephora. "Nuestros clientes desean una experiencia sin problemas en cada paso del recorrido de compras, y nuestra asociación con FreedomPay nos permite maximizar los rendimientos y las capacidades en la caja".

Acerca de FreedomPay

La plataforma Next Level Commerce™ de FreedomPay transforma los sistemas y procesos de pago existentes tradicionales en sistemas de vanguardia. Como primera opción para muchas de las mayores empresas de todo el mundo en los sectores de venta minorista, hotelería, alojamiento, juegos, deportes y entretenimiento, locales de comida, educación, servicios médicos y servicios financieros, la tecnología de FreedomPay se ha desarrollado en forma deliberada para ofrecer un desempeño sólido en el entorno altamente complejo del comercio global. La empresa mantiene un entorno de seguridad de primer nivel y fue la primera en obtener la codiciada validación del PCI Security Standards Council por la norma de cifrado de punto a punto (P2PE/EMV) en Norteamérica. Las sólidas soluciones de FreedomPay en materia de pagos, seguridad, identidad y análisis de datos están disponibles en la tienda, en línea y en el móvil, y cuentan con el apoyo de una rápida adopción de API. La galardonada plataforma de comercio FreedomPay Commerce funciona con un solo paquete de software tecnológico unificado en varios continentes, lo que permite a las empresas ofrecer una experiencia innovadora de Next Level a escala mundial. www.freedompay.com

Acerca de Sephora Americas

Desde su debut en Norteamérica hace más de 20 años, Sephora ha sido líder en el comercio minorista omnicanal de prestigio, con la misión de crear una experiencia de compra de belleza atractiva e inspirar la audacia en nuestra comunidad. Con el objetivo de ofrecer un apoyo de compra imparcial y una experiencia personalizada, Sephora invita a los clientes a descubrir miles de productos de más de 340 marcas cuidadosamente seleccionadas, explorar en línea y a través de nuestra aplicación móvil, disfrutar de servicios en el Beauty Studio y relacionarse con asesores de belleza formados por expertos en más de 500 tiendas en toda América. Y con su nueva asociación estratégica minorista a largo plazo, los clientes ahora pueden comprar en Sephora at Kohl's, un destino de belleza de primera calidad totalmente inmersivo, con 200 locales en 2021, y al menos 850 locales en 2023. Los clientes pueden acceder al programa gratuito Beauty Insider y a la comunidad digital, que juntos mejoran la experiencia de los apasionados clientes de Sephora.

Sephora ha sido un experto líder en la industria de la diversidad, la inclusión y el empoderamiento, guiado por nuestros valores empresariales de larga data. En 2019, Sephora anunció un nuevo eslogan y manifiesto: "We Belong to Something Beautiful" (Pertenecemos a algo hermoso), para reforzar su dedicación a fomentar la pertenencia entre todos los clientes y los empleados y para luchar públicamente por una visión más inclusiva para el comercio minorista en todo América. Sephora sigue retribuyendo a nuestras comunidades y fomentando la inclusión en nuestra industria a través de su programa de impacto social y equidad, llamado Sephora D&I Heart Journey.