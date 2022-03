FreedomPay permet à Sephora de fournir une plate-forme de point de vente mobile de niveau supérieur pour une expérience client améliorée à travers les Amériques

French German Spanish

PHILADELPHIE, 21 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreedomPay , la plus grande plateforme de commerce au monde, annonce un partenariat avec Sephora USA, Inc., le plus grand omni-détaillant de produits de beauté de prestige, afin d'intégrer la plateforme technologique commerciale axée sur les données de FreedomPay dans plus de 500 magasins de Sephora à travers les Amériques.



« FreedomPay est fière d'annoncer l'accord avec Sephora, afin de fournir une expérience de classe mondiale à ses millions de clients à travers les Amériques », a déclaré Chris Kronenthal, président de FreedomPay. « Notre suite de solutions de données et de commerce sans contact permettra à Sephora de fournir à ses clients une expérience client rapide, fluide et innovante. »

Ce partenariat permet aux clients disposant de FreedomPay de bénéficier d'une expérience de point de vente mobile de niveau supérieur, sûre et sécurisée. Le nouveau système de paiement sans contact permet aux clients de Sephora d'avoir un contrôle total sur leur expérience de paiement, offrant aux consommateurs la possibilité de payer via des méthodes de paiement sans contact et des portefeuilles numériques sur leur propre appareil, y compris Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay.

« Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel pour nous, chez Sephora, de pouvoir nous adapter à l'évolution rapide de l'environnement de vente au détail et cela est particulièrement important sur le point de vente », a déclaré Sree Sreedhararaj, vice-président principal et directeur technologique de Sephora. « Nos clients souhaitent une expérience transparente à chaque étape du parcours d'achat, et notre partenariat avec FreedomPay nous permet de maximiser l'efficacité et les capacités lors du paiement. »

À propos de FreedomPay

La plateforme Next Level Commerce™ de FreedomPay transforme les systèmes et processus de paiement existants pour les faire passer à la pointe de la technologie. En tant que premier choix pour bon nombre des plus grandes entreprises du monde dans les domaines de la vente au détail, de l'hôtellerie, de l'hébergement, des jeux, des sports et du divertissement, des services alimentaires, de l'éducation, des soins de santé et des services financiers, la technologie de FreedomPay a été spécialement conçue pour fournir des performances solides dans l'environnement extrêmement complexe du commerce mondial. La société maintient un environnement de sécurité de classe mondiale et a été la première à obtenir la validation convoitée du Conseil des normes de sécurité de l'industrie des cartes de paiement par rapport à la norme de cryptage point à point (P2PE/EMV) en Amérique du Nord. Les solutions robustes de FreedomPay en matière de paiements, de sécurité, d'identité et d'analyse de données sont disponibles en magasin, en ligne et sur mobile et sont supportées par l'adoption rapide des API. La plateforme de commerce FreedomPay primée fonctionne sur une seule et unique pile technologique unifiée sur plusieurs continents, permettant ainsi aux entreprises d'offrir une expérience innovante de niveau supérieur à l'échelle mondiale. www.freedompay.com

À propos de Sephora Americas

Depuis ses débuts en Amérique du Nord il y a plus de 20 ans, Sephora est un chef de file de l'omni-commerce de détail de prestige avec pour mission de créer une expérience d'achat de produits de beauté attractive et d'inspirer l'intrépidité dans notre communauté. Dans le but de fournir une assistance d'achat impartiale et une expérience personnalisée, Sephora invite ses clients à découvrir des milliers de produits de plus de 340 marques soigneusement sélectionnées, à explorer en ligne et par le biais de son application mobile, à profiter des services du Beauty Studio et à interagir avec des conseillers en beauté formés par des experts dans plus de 500 magasins à travers les Amériques. Grâce à son nouveau partenariat stratégique de vente au détail à long terme, les clients peuvent désormais acheter Sephora chez Kohl's, une destination beauté haut de gamme entièrement immersive, avec 200 sites en 2021, et au moins 850 sites d'ici 2023. Les clients peuvent accéder gratuitement au programme Beauty Insider à adhésion libre et à la communauté numérique, qui, ensemble, améliorent l'expérience des clients passionnés de Sephora.

Sephora a été un leader de l'industrie dans les domaines de la diversité, de l'inclusivité et de l'autonomisation, guidé par les valeurs de longue date de notre entreprise. En 2019, Sephora a annoncé un nouveau slogan et un nouveau manifeste, "We Belong to Something Beautiful" (« Nous appartenons à quelque chose de magnifique »), afin de renforcer son engagement à promouvoir l'appartenance de tous les clients et employés et à s'efforcer publiquement de parvenir à une vision plus inclusive de la vente au détail dans les Amériques. Sephora continue de donner le change à nos communautés et de faire progresser l'inclusion dans l'industrie grâce à son programme d'impact social et d'équité, appelé le Sephora D&I Heart Journey.