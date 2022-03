Finnish English

Talenom Oyj, Pörssitiedote 21.3.2022 klo 14.00

Talenom Oyj:n uusien osakkeiden rekisteröinti optio- ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti

Talenom Oyj:n optio-oikeuksien 2019 ehtojen mukaisesti merkityt 357 000 uutta osaketta rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 24.3.2022. Yhteenlaskettu merkintähinta, 1 046 010,00 euroa, kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Talenom Oyj:n hallitus on 21.3.2022 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Sitouttavan Osakepalkkiojärjestelmän 2021 ehtojen mukaisesti palkkioiden maksamista varten. Osakeannissa annetaan vastikkeetta 21 333 Talenom Oyj:n uutta osaketta. Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 24.3.2022.

Talenom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 44 240 886 osaketta. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien.

Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 25.3.2022.

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus-, tili- ja maksuliikennepalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- sekä tili- ja maksuliikennepalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli 16,2 % vuosina 2005–2021. Talenomin palveluksessa oli vuonna 2021 keskimäärin 1 012 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa yhteensä 52 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: sijoittajat.talenom.fi