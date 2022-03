Rovio Entertainment Oyj.: Varaa päivä – Kutsu Rovion pääomamarkkinapäivään 2022

English Finnish

Varaa päivä: Kutsu Rovion pääomamarkkinapäivään 2022

Rovio Entertainment kutsuu analyytikot, institutionaaliset sijoittajat ja talousmedian pääomamarkkinapäivään keskiviikkona 11.5.2022.

Rovion johto esittelee päivän aikana Rovion strategiaa ja kehitystä koskevan katsauksen. Esityksiä seuraavat kysymys- ja vastausosiot.

Tapahtuma järjestetään Tukholmassa hybridimuodossa, joka mahdollistaa osallistumisen myös virtuaalisesti. Rovio seuraa Covid-19 -tilannetta tarkasti, ja jos olosuhteet muuttuvat, tapahtuma järjestetään vain virtuaalisesti.

Tapahtuma lähetetään suorana webcast-lähetyksenä ja esitysmateriaalit julkaistaan sijoittajasivuillamme ( https://investors.rovio.com/fi ). Tallenne on saatavilla tapahtuman jälkeen.

Virallinen kutsu, joka sisältää esityslistan, tapahtumapaikan Tukholmassa ja tapahtuman ilmoittautumistiedot, julkaistaan lähempänä tapahtumapäivää.

