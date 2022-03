bioLytical Laboratories Inc. erhält CE-Kennzeichnung für iStatis COVID-19-Antigentest für den Heimgebrauch

French German

bioLytical Laboratories Inc. hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine neue Plattform, iStatis, auf den Markt bringt, und hat die CE-Kennzeichnung für den sofortigen Markteintritt in Europa für seinen iStatis COVID-19-Antigentest für den Heimgebrauch erhalten

bioLytical, der Hersteller von INSTI®, führt eine neue Plattform, iStatis, ein, die geschaffen wurde, um sicherzustellen, dass jeder Mensch auf der Welt Zugang zu zuverlässigen Tests hat

bioLytical hat die CE-Kennzeichnung für den iStatis COVID-19-Antigentest für den Heimgebrauch für den sofortigen Eintritt in den europäischen Markt erhalten

Der Test ist tragbar und kann zu Hause mit leicht verständlichen Ergebnissen und ohne zusätzliche Lesegeräte oder Ausrüstung durchgeführt werden

Die Testleistung in klinischen Studien zeigte eine branchenführende Genauigkeit von 100 %

Das Qualitätssystem von bioLytical ist nach ISO 13485:2016 MDSAP zertifiziert



RICHMOND, British Columbia (Kanada), March 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- bioLytical Laboratories Inc. („bioLytical“), ein weltweit führendes Unternehmen für schnelle medizinische In-vitro-Diagnostik, hat heute bekanntgegeben, dass es seine neue Testplattform, iStatis, nach Erhalt der CE-Kennzeichnung für den iStatis COVID-19-Antigentest für den Heimgebrauch in ganz Europa einführt, was den sofortigen Eintritt in den europäischen Markt ermöglicht.

Aufbauend auf seiner innovativen INSTI®-Testplattform hat bioLytical iStatis eingeführt, um weiterhin einen zuverlässigen Zugang zu Tests zu schaffen. Mit der neuen Lateral-Flow-Technologie in seinem Portfolio kann bioLytical mehr Menschen mit seinem COVID-19-Antigentest für den Heimbereich erreichen, der mit seiner branchenführenden Genauigkeit von 100 % Sicherheit bietet.

„Wir freuen uns, die Einführung von iStatis in Europa mit unserem neuen COVID-19-Antigen-Schnelltest für den Heimgebrauch bekanntzugeben“, so Rob Mackie, Chief Executive Officer von bioLytical. „Mit unserer neuen iStatis-Plattform können wir unsere Reichweite vergrößern und den Zugang zu Tests in ganz Europa verbessern. Angesichts der Unvorhersehbarkeit der Pandemie sind wir stolz darauf, den Europäern einen zuverlässigen und vertrauenswürdigen Test anzubieten, den sie bequem und in der Privatsphäre ihres eigenen Zuhauses durchführen können.“

Schnelltests sind ein wichtiges Werkzeug, das eine zusätzliche Möglichkeit bietet, eine Infektion zu identifizieren und so die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Neben Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie Händewaschen, dem Tragen von Masken und sozialer Distanzierung bieten regelmäßige Schnelltests eine zusätzliche Schutzebene gegen die Übertragung des Virus. Im Laufe der weiteren Entwicklung der Pandemie werden Tests weiterhin eine wesentliche Rolle im Kampf gegen COVID-19 spielen, indem sie dazu beitragen, die Sicherheit der Gemeinschaften zu gewährleisten.

Der iStatis COVID-19-Antigentest für den Heimgebrauch wird dazu beitragen, Sicherheit bei der Identifizierung von Infektionen zu schaffen, indem er den Europäern Zugang zu einem bequemen Test zu Hause bietet und die Belastung stark ausgelasteter medizinischer Einrichtungen verringert. Mit seiner branchenführenden Genauigkeit von 100 %, Tragbarkeit und Benutzerfreundlichkeit liefert iStatis zuverlässige Ergebnisse und macht fundierte Gesundheitsentscheidungen einfacher und schneller.

bioLytical wird die iStatis-COVID-19-Antigentest für den Heimgebrauch in seiner nach ISO 13485:2016 MDSAP zertifizierten Einrichtung in Richmond, British Columbia (Kanada), herstellen. Als weltweit führendes Unternehmen in der ultraschnellen Diagnostik von Infektionskrankheiten arbeitet bioLytical daran, sicherzustellen, dass unsere iStatis COVID-19-Antigentests für den Heimgebrauch in ganz Europa erhältlich sind.

bioLytical Laboratories Inc. ist ein kanadisches Privatunternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung schneller medizinischer In-vitro-Diagnostika unter Verwendung seiner proprietären INSTI®-Technologieplattform und seiner Lateral-Flow-Reihe iStatis konzentriert. bioLytical hat mehrere lokale und branchenspezifische Auszeichnungen erhalten, darunter auch „B.C. Exporter of the Year“ im Jahr 2019. Wir wurden von Lifesciences B.C. als „Growth Stage Med Tech Company of the Year“ ausgezeichnet und sind seit fünf Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in B.C. vertreten, einschließlich der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Globe and Mail im Jahr 2020. bioLytical ist im Jahr 2020 in eine deutlich größere, hochmoderne Anlage in Richmond, B.C. umgezogen, um dem außergewöhnlichen Wachstum Rechnung zu tragen, das durch unser Team erreicht wurde. Die INSTI®-Reihe liefert genaue Ergebnisse in einer Minute oder weniger und umfasst den INSTI® HIV-1/HIV-2-Antikörpertest, den INSTI® Multiplex HIV-Syphilis-Antikörper-Test, den INSTI® HIV-Selbsttest, den INSTI® Covid-19-Antikörpertest und den INSTI® HCV-Antikörpertest. bioLytical verkauft seine Produkte in Europa, Nordamerika, Südamerika, Afrika und Asien. Im Jahr 2022 brachte bioLytical iStatis auf den Markt, seine neue Lateral-Flow-Testplattform, um zusätzlichen Zugang zu Tests weltweit zu bieten.

Durch die Bereitstellung genauer Ergebnisse in Echtzeit erzielen INSTI® und iStatis aussagekräftige Ergebnisse für Mediziner, Patienten und öffentliche Gesundheitsorganisationen weltweit und sind ein wichtiger Partner bei der Bewältigung einiger der weltweit größten Herausforderungen im Gesundheitswesen. Weitere Informationen finden Sie auf www.istatis.com , www.insti.com und www.biolytic.com .

