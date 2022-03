Taconic Biosciences mejora el Acceso al sistema de pruebas de carcinogenicidad en ratones rasH2 en la región del Asia Pacífico

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

RENSSELAER, N.Y., March 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, un líder global que ofrece soluciones de modelos animales para el descubrimiento de fármacos, ha designado a Nomura Siam International Co., Ltd. (NSI) y Nomura Jimusho Inc. (NJI) como agentes de ventas y distribuidores del Sistema de pruebas de carcinogenicidad en ratones rasH2 en India y China, respectivamente. Estos acuerdos de distribución mejoran en gran medida el acceso a los ratones rasH2 para la creciente industria farmacéutica en la región Asia Pacífico.



El modelo de ratones transgénicos rasH2 es el único sistema de pruebas de carcinogenicidad de corto plazo (6 meses) que está aceptado por autoridades regulatorias mundiales y fácilmente disponible para la producción comercial. Inventado por el Instituto Central de Animales de Experimentación (CIEA), el modelo de rasH2 se utiliza ampliamente como alternativa al bioensayo de carcinogenicidad de 2 años y brinda un sistema de prueba más rápido y preciso que se alinea mejor con los principios de las 3R (Reemplazo, Reducción y Refinamiento de las pruebas con animales) de Russell & Burch. Taconic y CLEA Japan, Inc (CLEA) han proporcionado ratones rasH2 validados y consistentes para su uso en Norteamérica, Europa y Asia desde 2006, aunque el acceso en India y China ha sido limitado. A medida que aumenta la actividad de descubrimiento y desarrollo de fármacos en India y China, es vital el acceso a un ensayo de carcinogenicidad que sea aceptado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), así como por las autoridades locales.

En virtud del nuevo acuerdo, NSI actúa en carácter de agente de ventas y distribuidor para India, y NJI como agente de ventas y distribuidor para China. Estos distribuidores y agentes de ventas simplifican enormemente el proceso de transacción para los usuarios ubicados en estos países. NSI y NJI aprovecharán las colonias de producción de CLEA y Taconic en Japón, Dinamarca y Estados Unidos para satisfacer la demanda de los clientes, lo que facilitará el acceso a los investigadores. Taconic, CLEA y CIEA supervisan con detenimiento estas colonias y realizan estudios funcionales regulares utilizando compuestos de control positivo para garantizar el rendimiento crítico para la evaluación de la seguridad de los medicamentos. El acuerdo también permite a CLEA y Taconic alinear la producción para satisfacer la demanda global a través de una mejor visibilidad del uso y las necesidades de rasH2 a nivel mundial.

"El modelo de rasH2 ha cumplido la promesa de la tecnología transgénica al demostrar un valor excepcional en la evaluación de la carcinogenicidad de nuevos fármacos, y la adopción mundial de este sistema es un testimonio de sus ventajas en términos de velocidad, especificidad y costo total", afirmó el Dr. Michael Seiler, vicepresidente de productos comerciales de Taconic.

"Esta colaboración histórica garantiza que los clientes de todos los países tengan pleno acceso al sistema de pruebas de carcinogenicidad de rasH2", dijo Ryuta Nomura, presidente del directorio y Director ejecutivo (CEO) de CIEA. "Esta asociación aumentará en forma significativa la probabilidad de que todos los clientes a nivel mundial reciban el modelo de rasH2 como lo han solicitado, con un retraso mínimo, lo que permitirá que los estudios se realicen antes y, en última instancia, ayudará a que los nuevos medicamentos que salvan vidas estén en el mercado más rápidamente."

Para obtener más información sobre el modelo de rasH2, comuníquese al 1-888-TACONIC (888-822-6642) en Estados Unidos, +45 70 23 04 05 en Europa, o al correo electrónico info@taconic.com .

Acerca de Taconic Biosciences, Inc.:

Taconic Biosciences es un líder mundial con licencia plena en modelos de roedores modificados por ingeniería genética y servicios relacionados. Taconic, fundada en 1952, ofrece las mejores soluciones de modelos de animales, de modo que los clientes puedan adquirir, generar diseños específicos, reproducir, preacondicionar, realizar ensayos y distribuir valiosos modelos de investigación en todo el mundo. Especializada en modelos de ratones y ratas modificados por ingeniería genética, microbioma, modelos de ratones de inmuno-oncología y servicios de diseño y reproducción de modelos integrados, Taconic opera laboratorios de servicios e instalaciones de reproducción en Estados Unidos y Europa, mantiene relaciones de distribución en Asia y tiene capacidades globales de envío para la provisión de modelos animales en casi cualquier lugar del mundo.

Acerca de CIEA:

El Instituto Central de Animales de Experimentación es un instituto privado e independiente sin fines de lucro, fundado en 1952 con el objetivo de contribuir a la atención médica y a la ciencia médica sobre la base de la experimentación con animales.

Acerca de CLEA:

CLEA Japan Inc. se fundó en 1965 como proveedor de sistemas totales de animales de laboratorio, su alimentación y equipamiento, para apoyar la investigación y el desarrollo de las biociencias con una visión de salud, bienestar y medio ambiente para los seres humanos.

CLEA opera cuatro instalaciones de reproducción en Japón, una joint venture (sociedad conjunta) en Tailandia y un Centro de servicio técnico cerca del monte Fuji en Japón.

Acerca de Nomura Siam International Co. Ltd. (NSI):

Nomura Siam International Co. Ltd., con sede en Bangkok (Tailandia), fue creada conjuntamente en 2012 por CLEA Japan, Inc. y Nomura Jimusho, Inc. para ofrecer un servicio integral en el ámbito de los animales de laboratorio. Como proveedor de servicios integrales, NSI no solo vende animales de laboratorio, sino que también gestiona una amplia gama de productos relacionados, como equipos para la cría de animales y experimentos, piensos y lechos, y ofrece servicios de consultoría para la investigación preclínica y el diseño de instalaciones para animales de laboratorio.

Acerca Nomura Jimusho Inc. (NJI):

Se fundó en 1933 para negocios relacionados con el petróleo y diversificó las actividades para comerciar con productos con características únicas y distintas en campos como los catalizadores de refinado de petróleo, materiales especiales, contenedores de plástico, productos químicos especiales y ciencias biológicas. En el campo de las ciencias biológicas, NJI/NSI llevan más de una década suministrando animales de laboratorio y diversos equipos para animales de laboratorio al mercado exterior, como China, Corea, Tailandia, Singapur, Indonesia, Malasia y, recientemente, India, en asociación con Taconic Biosciences, Inc.

Información de contacto para los medios:

Aidan Bouchelle

Director adjunto de operaciones de comercialización

518-949-7598

Aidan.Bouchelle@taconic.com