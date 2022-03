Taconic Biosciences améliore l'accès au système d'essai de carcinogénicité rasH2 dans la région Asie-Pacifique

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

RENSSELAER, N.Y., 21 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, l'un des leaders mondiaux des solutions de modèles animaux pour la mise au point de médicaments, a nommé les entreprises Nomura Siam International Co., Ltd. (NSI) et Nomura Jimusho, Inc. (NJI) en tant qu'agents commerciaux et distributeurs du système d'essai de carcinogénicité sur rongeur rasH2 respectivement en Inde et en Chine. Ce partenariat de distribution améliorera considérablement l'accès au test rasH2 au profit de l'industrie pharmaceutique dans la région Asie-Pacifique, actuellement en plein essor.



Le modèle de rongeur transgénique rasH2 est le seul système d'essai de carcinogénicité à court terme (6 mois) qui soit à la fois homologué par les autorités réglementaires mondiales et aisément disponible aux fins de production commerciale. Inventé à l'origine par le CIEA (Central Institute for Experimental Animals), le modèle rasH2 est largement employé comme alternative à l'étude de carcinogénicité sur 2 ans, grâce à un système de test plus rapide, plus précis et mieux aligné avec les tènements 3R de Russell & Burch. Taconic et CLEA Japan, Inc (CLEA) fournissent des souris rasH2 validées et cohérentes pour une utilisation en Amérique du Nord, en Europe et en Asie depuis 2006, alors que l'accès en Inde et en Chine avait toujours été limité. L'activité de découverte et de développement de médicaments progresse en Inde et en Chine, au point que l'accès à un essai de carcinogénicité validé à la fois par la FDA (Food and Drug Administration) américaine, l'Agence européenne des médicaments (EMA) et les autorités locales était devenu essentiel.

En vertu de ce nouvel accord, NSI agira en qualité d'agent commercial et distributeur pour l'Inde, tandis que NJI officiera avec les mêmes prérogatives pour la Chine. Ces distributeurs et agents de vente simplifieront considérablement la procédure de transaction pour les utilisateurs situés dans ces pays. NSI et NJI tireront parti des colonies de production de CLEA et Taconic au Japon, au Danemark et aux États-Unis afin de répondre à la demande des clients en facilitant l'accès aux enquêteurs. Taconic, CLEA et CIEA surveillent étroitement ces colonies et effectuent régulièrement des études fonctionnelles à l'aide de composés de contrôle positifs afin d'assurer des performances critiques pour l'évaluation de l'innocuité des médicaments. Cet arrangement contractuel vise également à permettre à CLEA et Taconic d'harmoniser leur production de manière à répondre à la demande mondiale grâce à une meilleure visibilité sur les usages et besoins mondiaux en matière de tests rasH2.

« Le modèle rasH2 a tenu les promesses de la technologie transgénique en démontrant sa valeur exceptionnelle lors de l'évaluation de la carcinogénicité des nouveaux médicaments. L'adoption mondiale de ce système témoigne de ses atouts en termes de rapidité, de spécificité et de coût total », a déclaré le Dr Michael Seiler, vice-président en charge des produits commerciaux chez Taconic.

« Cette collaboration historique garantit aux clients de tous les pays un accès complet au système d'essai de carcinogénicité rasH2 », a précisé Ryuta Nomura, président du conseil d'administration et PDG du CIEA. « Ce partenariat augmentera considérablement la probabilité que tous les clients du monde entier reçoivent le rasH2 conformément à la demande et avec un délai minimal, ce qui permettra aux études d'être réalisées plus tôt et, en fin de compte, contribuera à mettre plus rapidement sur le marché de nouveaux médicaments salvateurs », a ajouté M. Nomura.

Pour en savoir plus sur les produits et services de Taconic, veuillez composer le 1-888-TACONIC (888-822-6642) aux États-Unis, le +45 70 23 04 05 en Europe, ou envoyer un e-mail à l'adresse info@taconic.com .

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial pleinement agréé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, Taconic offre les meilleures solutions animales afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, pré-conditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l'immuno-oncologie et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite des laboratoires et des établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

À propos du CIEA :

Le Central Institute for Experimental Animals est un institut privé indépendant non lucratif fondé en 1952 dans le but de contribuer aux soins médicaux et à la science médicale sur la base de l'expérimentation animale.

À propos de CLEA :

CLEA Japan Inc. a été fondé en 1965 en tant que fournisseur de systèmes complets d'animaux de laboratoire, comprenant leur alimentation et leur équipement, afin de soutenir la recherche et le développement bioscientifiques avec une vision sur la santé, le bien-être et l'environnement des êtres humains.

CLEA exploite quatre sites de reproduction au Japon, un site de production en coentreprise en Thaïlande, ainsi qu'un centre de services techniques à proximité du Mont Fuji au Japon.

À propos de Nomura Siam International Co. Ltd. (NSI) :

Nomura Siam International Co. Ltd., entreprise sis à Bangkok (Thaïlande), a été créée conjointement en 2012 par CLEA Japan, Inc. et Nomura Jimusho, Inc. afin de proposer un service à interlocuteur unique dans le domaine des animaux de laboratoire. En tant que prestataire de services unifiés, NSI commercialise non seulement des animaux de laboratoire, mais gère également une large gamme de produits connexes, y compris des équipements destinés à l'élevage et à l'expérimentation d'animaux, des aliments et des litières, en proposant par ailleurs des services de conseil en matière de recherche préclinique et de conception de sites pour animaux de laboratoire.

À propos de Nomura Jimusho. Inc. (NJI) :

Fondée en 1933 pour mener des activités liées au pétrole, l'entreprise s'est diversifiée au profit du négoce de produits présentant des caractéristiques uniques et distinctes dans des domaines tels que les catalyseurs de raffinage du pétrole, les matériaux spéciaux, les conteneurs plastiques, les produits chimiques spécialisés et les sciences de la vie. Dans le domaine des sciences de la vie, NJI/NSI fournit des animaux de laboratoire et divers équipements pour cobayes depuis plus d'une décennie sur le marché étranger, dont la Chine, la Corée, la Thaïlande, Singapour, l'Indonésie, la Malaisie et récemment l'Inde, en partenariat avec Taconic Biosciences, Inc.

Contact pour les médias :

Aidan Bouchelle

Directeur associé en charge des opérations marketing

518-949-7598

Aidan.Bouchelle@taconic.com