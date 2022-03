Taconic Biosciences, rasH2 발암성 테스트 시스템에 대한 아시아태평양 지역 내 접근성 향상

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

미국 뉴욕주 렌셀러, March 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 신약 개발용 동물 모델 솔루션을 공급하는 글로벌 선두주자인 Taconic Biosciences는 인도와 중국 내 rasH2 Mouse Carcinogenicity Test System 판매대행사 겸 유통사로 Nomura Siam International Co., Ltd. (NSI)와 Nomura Jimusho. Inc. (NJI)를 선정했다고 밝혔다. 최근 급성장세에 있는 아시아 태평양 지역 제약업계는 이번 유통 계약을 통해 rasH2에 대한 접근성이 크게 향상될 전망이다.



형질전환 마우스 모델인 rasH2는 전 세계 각국 규제당국이 인정했으며 상업 생산을 통해 현재 구매 가능한 유일한 단기(6개월) 발암성 테스트 시스템이다. 일본 실험동물중앙연구소(CIEA)가 개발한 rasH2 모델은 Russell과 Burch의 3R 원칙에 부합하는 보다 신속하고 정확한 시스템으로 2년 단위인 발암성 바이오에세이의 대체재로 널리 사용되고 있다. Taconic과 CLEA Japan, Inc (CLEA)는 2006년부터 북미, 유럽, 아시아 지역을 대상으로 검증되고 일관성 있는 rasH2 마이스를 공급해 왔으나 인도와 중국 지역은 공급이 제한되었다. 인도와 중국 내 신약 발견과 개발 활동이 활성화되면서 미국 식품의약국(FDA) 및 유럽 의약품기구(EMA) 및 현지 규제당국이 인정한 발암성 에세이에 대한 접근성 확보가 중요해졌다.

본 계약에 따라 NSI는 인도 내 판매대행사 겸 유통사로, NJI는 중국 내 판매대행사 겸 유통사로 현지 사용자에 대한 거래 절차를 대폭 간소화하게 된다. NSI와 NJI는 앞으로 CLEA와 Taconic이 일본, 덴마크, 미국에서 생산한 콜로니를 활용해 현지 고객사 수요에 대응하고 연구자 액세스를 활성화하게 된다. Taconic, CLEA, CIEA는 신약 안전성 평가에 필수적인 성능을 확보하기 위해 양성 대조군 화합물을 활용, 이들 콜로니를 면밀하게 모니터링하고 정기적으로 기능성 연구를 수행한다. 본 계약을 통해 CLEA와 Taconic은 rasH2의 글로벌 사용 및 니즈에 대한 가시성을 향상시켜 글로벌 수요에 대응해 생산을 조정하게 된다.

Taconic의 상용 제품 담당 부사장인 Dr. Michael Seiler는 “rasH2 모델은 신약 발암성 평가에서 우수한 가치를 입증한다는 형질전환 기술의 지향점을 토대로 공급되고 있으며 이 시스템이 전 세계적으로 도입된 것은 그만큼 신속성, 특이성, 비용성 측면에서 우위를 보이고 있다는 것”이라고 밝혔다.

CIEA 이사회 의장 겸 CEO인 Ryuta Nomura는 “이번에 시작되는 역사적 협업을 통해 각 국가별 고객사는 rasH2 발암성 테스트 시스템에 대한 완전한 접근성을 확보하게 될 것”이라면서 “본 파트너십은 전 세계 고객사가 지연을 최소화하면서 rasH2를 공급받을 가능성을 높임으로써 각종 연구가 조속히 진행되고 궁극적으로는 생명을 구할 신약이 더욱 신속하게 시장에 공급되는 데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

rasH2 모델에 대한 정보는 전화(미국: 1-888-TACONIC (888-822-6642), 유럽: +45 70 23 04 05), 이메일( info@taconic.com )을 통해 확인할 수 있다.

Taconic Biosciences, Inc. 개요

Taconic Biosciences는 정식 허가를 획득한 유전자 변형 설치류 모델 및 서비스 제공 업체다. 1952년 창립한 Taconic은 고객들이 전 세계 곳곳에서 중요한 리서치 모델을 매입, 자체 생성, 번식, 조정, 테스트, 유통할 수 있도록 최고의 동물 솔루션을 공급한다. 유전자 변형 쥐와 쥐 모델, 마이크로바이옴, 항암 마우스 모델, 모델 설계와 번식 서비스 통합에 특화된 Taconic은 미국과 유럽 지역에 연구소와 번식 시설을 운영하고 있다. 또한 아시아 지역 내에서도 다수의 유통권을 확보하고 있으며 전 세계 거의 모든 곳에 동물 모델을 제공할 수 있는 글로벌 배송 능력을 갖추고 있다.

CIEA 개요

실험동물중앙연구소(CIEA)는 1952년 창립한 독립적인 민간 비영리 단체로 동물 실험에 기반해 의료 서비스와 의학에 기여한다는 목표를 가지고 있다.

CLEA 개요

CLEA Japan Inc.은 실험용 동물, 영양 섭취 및 장비 시스템 공급사로 1965년 설립되었으며 인간을 위한 건강, 복지, 환경에 대한 비전으로 생명과학 연구 개발을 지원하고 있다.

CLEA는 일본 내 번식 시설 4곳과 태국 내 합작 시설, 일본 후지산 인근에 Technical Service Center를 운영하고 있다.

Nomura Siam International Co. Ltd. (NSI) 개요

Nomura Siam International Co. Ltd.는 2012년 CLEA Japan, Inc.과 Nomura Jimusho, Inc.가 실험용 동물 분야를 대상으로 한 원스톱 서비스 공급을 위해 합작, 태국 방콕에 설립했다. 원스톱 서비스 공급사인 NSI는 실험용 동물 판매와 더불어 동물 사육 및 실험, 번식, 베딩을 위한 장비 등 다양한 관련 제품을 취급하며 전임상 연구 및 실험용 동물을 위한 시설 설계 컨설팅 서비스를 제공한다.

Nomura Jimusho. Inc. (NJI) 개요

자사는 1933년 석유 관련 사업체로 설립되어 유화용 촉매, 특수 소재, 플라스틱 용기, 특수화학, 생명과학 등의 분야에서 독창적이고 차별화된 제품을 취급하며 사업을 다각화하고 있다. NJI/NSI는 생명과학 분야에서 중국, 한국, 태국, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아 등 해외 시장을 대상으로 수십년 간 실험용 동물과 다양한 실험용 동물 장비를 공급했으며 최근에는 Taconic Biosciences, Inc.와의 파트너십을 통해 인도 시장에 진출했다.

