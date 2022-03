Taconic Biosciences Meningkatkan Akses Sistem Ujian Kekarsinogenan rasH2 di Rantau Asia-Pasifik

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

RENSSELAER, N.Y., March 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, peneraju global dalam menyediakan penyelesaian model haiwan untuk penemuan ubat, telah melantik Nomura Siam International Co., Ltd. (NSI) dan Nomura Jimusho. Inc. (NJI) sebagai ejen jualan dan pengedar Sistem Ujian Kekarsinogenan Tikus rasH2 di India dan China, masing-masing. Pengaturan pengedaran ini sangat meningkatkan akses rasH2 untuk industri farmaseutikal yang sedang berkembang di rantau Asia-Pasifik.



Model tetikus transgenik rasH2 ialah satu-satunya sistem ujian kekarsinogenan jangka pendek (6 bulan) yang diterima oleh pihak berkuasa kawal selia global dan sedia tersedia dalam pengeluaran komersial. Dicipta oleh Institut Pusat untuk Haiwan Eksperimen (CIEA), model rasH2 digunakan secara meluas sebagai alternatif kepada bioassai kekarsinogenan 2 tahun, dan menyediakan sistem ujian yang lebih pantas serta tepat yang lebih sejajar dengan prinsip 3R Russell & Burch. Taconic dan CLEA Japan, Inc (CLEA) telah menyediakan tikus rasH2 yang disahkan dan konsisten untuk digunakan di Amerika Utara, Eropah dan Asia sejak 2006, walaupun akses di India dan China telah terhad. Memandangkan aktiviti penemuan dan pembangunan ubat meningkat di India dan China, akses kepada ujian kekarsinogenan yang diterima oleh Pentadbiran Makanan dan Dadah AS (FDA) dan Agensi Ubat Eropah (EMA), serta pihak berkuasa tempatan adalah penting.

Di bawah perjanjian baharu itu, NSI bertindak sebagai ejen jualan dan pengedar untuk India manakala NJI sebagai ejen jualan dan pengedar untuk China. Pengedar dan ejen jualan ini sangat memudahkan proses transaksi untuk pengguna yang berada di negara ini. NSI dan NJI akan memanfaatkan koloni pengeluaran CLEA dan Taconic di Jepun, Denmark dan AS untuk memenuhi permintaan pelanggan, memudahkan akses penyelidik. Taconic, CLEA, dan CIEA mengawasi koloni ini dengan teliti dan melakukan kajian fungsi normal menggunakan sebatian kawalan positif untuk memastikan prestasi kritikal bagi penilaian keselamatan dadah. Pengaturan itu juga membolehkan CLEA dan Taconic menjajarkan pengeluaran untuk memenuhi permintaan global melalui keterlihatan yang lebih baik ke dalam penggunaan dan keperluan global rasH2.

"Model rasH2 telah memenuhi janji teknologi transgenik dengan menunjukkan nilai luar biasa dalam penilaian kekarsinogenan ubat-ubatan baharu, dan penggunaan sistem ini di seluruh dunia adalah bukti kelebihannya dari segi kelajuan, kekhususan dan jumlah kos," kata Dr. Michael Seiler, naib presiden produk komersial di Taconic.

"Kerjasama bersejarah ini memastikan pelanggan di setiap negara mempunyai akses penuh kepada sistem ujian kekarsinogenan rasH2," kata Ryuta Nomura, pengerusi lembaga dan CEO CIEA. “Perkongsian ini akan memberi peningkatan ketara terhadap kemungkinan bahawa semua pelanggan secara global menerima rasH2 seperti yang diminta dengan kelewatan yang minimum, membolehkan kajian dilakukan lebih awal dan akhirnya membantu mendapatkan ubat baharu yang menyelamatkan nyawa di pasaran dengan lebih pantas.”

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang model rasH2, sila hubungi 1-888-TACONIC (888-822-6642) di AS, +45 70 23 04 05 di Eropah atau e-mel info@taconic.com .

Perihal Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ialah peneraju utama berlesen penuh dalam model dan perkhidmatan roden yang tereka bentuk secara genetik. Ditubuhkan pada tahun 1952, Taconic menyediakan penyelesaian haiwan terbaik agar pelanggan dapat memperoleh, menjana secara tersuai, membiak, menetapkan prasyarat, menguji dan mengagihkan model penyelidikan yang bernilai di seluruh dunia. Pakar dalam model mencit dan tikus yang direka bentuk secara genetik, mikrobiom, model mencit imuno-onkologi dan reka bentuk model bersepadu serta perkhidmatan pembiakan, Taconic mengendalikan makmal perkhidmatan dan kemudahan pembiakan di AS dan Eropah, mengekalkan hubungan pengedar di Asia dan mempunyai keupayaan penghantaran global untuk membekalkan model haiwan ke banyak tempat di dunia.

Perihal CIEA:

Central Institute for Experimental Animals ialah sebuah institut bukan untung swasta dan bebas, yang diasaskan pada tahun 1952 dengan tujuan untuk menyumbang kepada penjagaan perubatan dan sains perubatan berdasarkan eksperimen haiwan.

Perihal CLEA:

CLEA Japan Inc. telah diasaskan pada tahun 1965 sebagai pembekal keseluruhan sistem haiwan makmal, diet dan peralatan mereka, untuk menyokong penyelidikan dan pembangunan biosains dengan visi kesihatan, kebajikan dan alam sekitar untuk manusia.

CLEA mengendalikan empat kemudahan pembiakan di Jepun, kemudahan usaha sama di Thailand, dan Pusat Perkhidmatan Teknikal berhampiran Gunung Fuji di Jepun.

Perihal Nomura Siam International Co. Ltd. (NSI):

Nomura Siam International Co. Ltd., yang berpangkalan di Bangkok, Thailand, telah ditubuhkan bersama pada tahun 2012 oleh CLEA Japan, Inc. dan Nomura Jimusho, Inc. untuk menyediakan perkhidmatan sehenti bagi bidang haiwan makmal. Sebagai pembekal perkhidmatan sehenti, NSI bukan sahaja menjual haiwan makmal tetapi juga mengendalikan pelbagai produk berkaitan, termasuk peralatan untuk menternak haiwan dan eksperimen, suapan dan peralatan tempat tidur, serta menyediakan perkhidmatan perundingan untuk penyelidikan praklinikal dan kemudahan reka bentuk untuk haiwan makmal.

Perihal Nomura Jimusho. Inc. (NJI):

Ditubuhkan pada tahun 1933 untuk perniagaan berkaitan petroleum dan mempelbagaikan aktiviti untuk menangani produk dengan ciri unik dan tersendiri dalam bidang seperti pemangkin penapisan minyak, bahan khas, bekas plastik, bahan kimia khusus dan sains hayat. Dalam bidang sains hayat, NJI/NSI telah membekalkan haiwan makmal dan pelbagai peralatan berkaitan lebih sedekad ke pasaran luar negara seperti China, Korea, Thailand, Singapura, Indonesia, Malaysia dan India baru-baru ini dengan kerjasama Taconic Biosciences. Inc.

