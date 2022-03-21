塔科尼克生物科学（Taconic Biosciences）改善了rasH2致癌性试验系统在亚太地区的可获得性

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

纽约州伦斯勒, March 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供药物发现动物模型解决方案的全球领先企业塔科尼克生物科学（Taconic Biosciences）已任命Nomura Siam International Co., Ltd.（NSI）和Nomura Jimusho. Inc.（NJI） 分别担任其在印度和中国rasH2小鼠致癌性试验系统的销售代理和经销商。这些分销安排大大改善了亚太地区蓬勃发展的制药行业获得rasH2服务的机会。



该 rasH2转基因小鼠模型 是唯一可被全球众多监管机构接受并能够随时实现商业化生产的短期（6个月）致癌性试验系统。 rasH2模型由中央实验动物研究所（CIEA）发明，广泛用作两年致癌性生物测定的替代方案，提供良好契合罗素（Russell）和伯奇（Burch）所创建3R原则的更加快速而准确的试验系统。自2006年以来，尽管在印度和中国的准入受到限制，塔科尼克和CLEA Japan, Inc（CLEA）仍共同提供了经验证的一致性rasH2小鼠，以供北美、欧洲和亚洲使用。随着印度和中国的药物发现与开发活动日益增加，获得美国食品药品监督管理局（FDA）和欧洲药品管理局（EMA）以及地方当局认可的致癌性测定至关重要。

根据新协议，NSI将担任印度的销售代理和经销商，而NJI则担任中国的销售代理和经销商。这些经销商和销售代理大大简化了中印两国众多用户的交易流程。NSI和NJI将利用CLEA和塔科尼克在日本、丹麦及美国的生产基地满足客户需求，促进调查员开展调查。塔科尼克、CLEA和CIEA密切监控这些基地，并利用阳性对照化合物定期开展功能研究，以确保对药物安全性评估至关重要的性能。这项安排还通过提高rasH2全球使用及需求的可见性，使CLEA和塔科尼克能够调整产量以满足全球需求。

塔科尼克商业产品副总裁Michael Seiler博士表示：“rasH2模型通过证明新药物在致癌性评估方面的非凡价值，实现了其对转基因技术所秉持的承诺，同时该系统在全球范围内被广泛采用也证明了其在速度、特异性和总成本方面的诸多优势。”

CIEA董事会主席兼首席执行官Ryuta Nomura表示：“这项历史性合作确保了每个国家的客户都能够充分利用rasH2致癌性试验系统。这项合作将显著增加全球所有客户按要求快速获得rasH2的可能性，使各项研究能够更快速地进行，并最终有助于更迅捷地在市场上获得全新的救命药物。”

如需了解rasH2模型的更多信息，请致电1-888-TACONIC（888-822-6642）（美国）、+45 70 23 04 05（欧洲），或发送电子邮件至 info@taconic.com 。

关于塔科尼克生物科学

塔科尼克生物科学（Taconic Biosciences）是一家在基因工程啮齿动物模型及服务领域获得全面许可的全球领先机构。塔科尼克成立于1952年。公司提供最佳的动物解决方案，让客户能够在全球范围内获取、定制生成、培育、预处理、测试和分发重要的研究模型。塔科尼克是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型设计和育种服务方面的专家，在美国和欧洲运营众多服务实验室及育种设施，在亚洲拥有长期经销商，并拥有全球范围的运送能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。

关于CIEA：

中央实验动物研究所（CIEA）是一家私营的独立非营利机构，成立于1952年，旨在促进基于动物实验的医疗护理与医学科学。

关于CLEA：

CLEA Japan Inc.成立于1965年，是一家提供实验室动物及其饮食和饲养设备的整体系统供应商，以改善人类健康、福祉和环境为己任，支持生物科学研究和开发事业。

CLEA在日本经营四家繁育设施，在泰国经营一家合资设施，并在日本富士山近郊设有技术服务中心。

关于Nomura Siam International Co. Ltd.（NSI）：

Nomura Siam International Co. Ltd. 总部位于泰国曼谷，由CLEA Japan, Inc.和Nomura Jimusho, Inc.于2012年联合成立，为实验室动物领域提供一站式服务。作为一站式服务供应商，NSI不仅销售实验室动物，而且还处理各种相关产品，包括动物饲养及实验设备、饲料和寝具，同时还为实验室动物的临床前研究和设计设施提供咨询服务。

关于Nomura Jimusho. Inc.（NJI）：

成立于1933年，主要从事石油相关业务及多元化活动，经营炼油催化剂、特殊材料、塑料容器、特种化学品和生命科学等领域具有独特鲜明特征的各种产品。在生命科学领域，NJI/NSI十余年来一直在向海外市场供应实验室动物和各种实验室动物设备，例如中国、韩国、泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚以及最近与Taconic Biosciences, Inc合作的印度。

媒体联系人：

Aidan Bouchelle

营销运营副总裁

518-949-7598

Aidan.Bouchelle@taconic.com