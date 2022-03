Taconic Biosciences 改善亞太區 rasH2 致癌性測試系統的供應

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

紐約州倫斯勒, March 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences 是提供藥物發現動物模型解決方案的全球領導者,已委任 Nomura Siam International Co., Ltd. (NSI) 和 Nomura Jimusho Inc. (NJI) 分別為印度和中國的 rasH2 小鼠致癌性測試系統銷售代理和分銷商。這些分銷安排大大改善了亞太區新興製藥行業的 rasH2 供應。



rasH2 轉基因小鼠模型 是唯一被全球監管機構接受並在商業生產中易於使用的短期(6 個月)致癌性測試系統。由 Central Institute for Experimental Animals (CIEA) 發明的 rasH2 模型獲廣泛用作為 2 年致癌性生物測定的替代品,提供更快、更準確的測試系統,可更符合 Russell & Burch 的 3R 原則。自 2006 年以來,Taconic 和 CLEA Japan, Inc (CLEA) 為北美、歐洲和亞洲提供經驗證且一致的 rasH2 小鼠,但在印度和中國的供應受到限制。隨著印度和中國藥物發現和開發活動增加,獲得美國食品藥品監督管理局 (FDA) 和歐洲藥品管理局 (EMA) 及地方當局認可的致癌性檢測方法至關重要。

根據新協議,NSI 作為印度的銷售代理和分銷商,NJI 作為中國的銷售代理和分銷商。這些分銷商和銷售代理大大簡化位於這些國家/地區的使用者的交易流程。NSI 和 NJI 將利用日本、丹麥和美國的 CLEA 和 Taconic 生產基地來滿足客戶需求,促進研究人員取得模型。Taconic、CLEA 和 CIEA 密切監測這些菌落,並使用陽性對照化合物進行定期功能研究,以確保對藥物安全性評估至關重要的性能。該安排還允許 CLEA 和 Taconic 透過更易看到對 rasH2 全球使用和需求來調整生產,從而以滿足全球需求。

Taconic 商業產品副總裁 Michael Seiler 博士表示:「rasH2 模型透過在新藥致癌性評估中展示其卓越價值,兌現轉基因技術的承諾,該系統在全球的採用證明其在速度、特異性和總成本方面的優勢。」

CIEA 董事會主席兼行政總裁 Ryuta Nomura 表示:「這種歷史性合作確保每個國家/地區的客戶都可以完全使用 rasH2 致癌性測試系統。這種夥伴關係將顯著增加全球所有客戶按要求以最少延遲收到 rasH2 的可能性,使研究能夠更快進行,並最終有助更快將新的救生藥物推向市場。」

如欲了解有關 rasH2 模型的更多資訊,請致電 1-888-TACONIC (888-822-6642)(美國),+45 70 23 04 05(歐洲)或發送電郵 info@taconic.com 。

