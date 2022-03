Globex accroît ses intérêts de redevance en lithium au Québec

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 21 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires que sujet à l’approbation de la Bourse, Globex a fait l’acquisition d’une redevance brute sur les métaux (GMR) de 0,5% sur 417 titres miniers dans les cantons de Preissac, La Motte et Fiedmont, Québec (SNRC 32D08 et 32C05) suite à une transaction impliquant First Energy Metals Ltd. (FE-CSE, FEMFF-OTCBB, Frankfurt, Tradegate-DFLB), Globex et un groupe de “prospecteurs”.



En ce qui concerne l’implication de Globex dans la transaction, Globex a vendu 18 titres miniers à First Energy en échange de $30 000 et 375 000 actions de First Energy payable sur une période de 12 mois. Ces titres miniers comprennent l’ancienne mine de Preissac Molybdenite et le dépôt de molybdénite de Moly Hill ainsi que les titres miniers adjacents au dépôt Authier Lithium vers l’est et plusieurs autres titres miniers isolés, localisés autant à l’est qu’à l’ouest du dépôt. Globex conserve une redevance brute sur les métaux (GMR) de 1% sur ces 18 titres miniers. De plus, 417 titres miniers dans le secteur, possédant un potentiel pour des minéralisations en lithium et plusieurs autres éléments, font partie de cette entente laquelle comprend le groupe de “prospecteur”. Par l’entremise de cette transaction, Globex a su conserver une redevance brute sur les métaux (GMR) de 0,5% sur l’ensemble de ces 417 titres miniers. La superficie totale des titres miniers est de 12 769 hectares (31 553 acres). Ceci s’additionne aux 66 titres miniers, certains contenant des minéralisations en lithium, précédemment vendus à First Energy à l’ouest et s’alignant sur le dépôt de Lithium Amérique du Nord et son moulin appartenant à Sayona (voir le communiqué de presse de Globex daté du 9 juin 2021). Globex conserve une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3% sur ces 66 titres miniers où l’on y retrouve la présence de minéralisation en lithium en surface ainsi qu’en forage.

Ces deux transactions font en sorte que Globex détient des intérêts sous forme de redevance sur 501 titres miniers appartenant à First Energy en plus de détenir une redevance brute sur les métaux (GMR) de 0,5% au cœur du dépôt de Authier Lithium détenu par Sayona (voir le communiqué de p resse de Globex daté du 13 juillet 2020 ) pour lequel Sayona annonçait le 1 mars 2022 une ressource totale JORC de 17 136 000 tonnes à une teneur de 1,01% Li 2 0. Le communiqué de presse de Sayona a été publié sur le site web de Globex sous la section « News from our Partners».

Globex est heureuse de l’expansion de ses intérêts au Québec dans le monde du lithium. Se référer à la carte ci bas montrant les titres miniers de Globex et du groupe “prospecteurs” faisant partie de la transaction présente ainsi que de l’ensemble des titres miniers appartenant à First Energy.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Note : Les redevances ne génèrent des revenus de redevances de production qu'au moment de la production.

