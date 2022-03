Schouw & Co. aktietilbagekøbsprogram, uge 11 2022

English Danish

Den 27. december 2021 iværksatte Schouw & Co. et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 10 af 21. december 2021. I henhold til programmet vil Schouw & Co. i perioden fra 27. december 2021 til 30. december 2022 købe egne aktier for et maksimalt beløb på 350 mio. kr.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour”-reglerne).

Handelsdag Antal aktier Gennemsnitlig kurs Beløb Akkumuleret indtil 11/3 2022 173.976 558,42 97.152.477 mandag 14. marts 2022 2.579 525,33 1.354.827 tirsdag 15. marts 2022 2.897 529,85 1.534.975 onsdag 16. marts 2022 0 - - torsdag 17. marts 2022 10.601 558,12 5.916.661 fredag 18. marts 2022 7.733 554,58 4.288.571 I perioden 14/3 2022 - 18/3 2022 23.810 549,98 13.095.033 Samlet i perioden 27/12 2021 - 18/3 2022 197.786 557,41 110.247.511 Ved periodens udløb ejer Schouw & Co. 1.718.510 stk. egne aktier svarende til 6,74% af det samlede antal udstedte aktier på 25.500.000 stk.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, +45 86 11 22 22

