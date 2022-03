English French

Nanterre, le 21 mars 2022

VINCI Concessions et ses partenaires signent avec les autorités grecques un contrat

pour l’extension de la concession de l’autoroute Athènes-Corinthe-Patras

Conception, financement, construction et exploitation d’un nouveau tronçon de 75 km reliant Patras à Pyrgos, intégré à la concession existante d’Olympia Odos

Un investissement de 331 millions d’euros

Amélioration de la mobilité au service de la sécurité routière et du développement économique du Péloponnèse





Olympia Odos, filiale à 29,9 % de VINCI Concessions, concessionnaire de l’autoroute reliant Athènes à Corinthe et Patras, mise en service en 2017, a signé avec les autorités grecques une extension de la concession. Celle-ci porte sur le prolongement de l’autoroute sur une distance de 75 km jusqu’à la ville de Pyrgos, située à l’Ouest de la péninsule du Péloponnèse. VINCI Concessions et ses partenaires1 seront en charge de la conception, du financement, de la construction de cette nouvelle section, puis de son exploitation jusqu’en 2044. La rémunération du concessionnaire sera assurée au moyen de la perception d’un péage.

Le financement du projet, qui représente un investissement de 331 millions d’euros, comportera une contribution de 217 millions d’euros de l’État grec, le solde étant financé par un prêt bancaire à échéance de près de 15 ans. En parallèle, Olympia Odos aura refinancé avec succès ses prêts bancaires existants, pour un montant d’environ 495 millions d’euros.

Opérée aux meilleurs standards autoroutiers, cette nouvelle section réduira d’environ 40 minutes le temps de trajet entre Patras et Pyrgos et améliorera la sécurité routière. Elle soutiendra le développement économique et touristique du Péloponnèse en renforçant les connections avec les ports et en facilitant l’accès au site historique de l’Ancienne Olympie. Ce projet s’intègre dans le réseau transeuropéen de transport routier, un programme de l’Union européenne visant à faciliter les échanges et l’interopérabilité des infrastructures de transport en Europe.

Avec ce nouveau tronçon autoroutier, VINCI Concessions opèrera un réseau de 544 km en Grèce, qui inclut notamment le Pont de Rion-Antirion. Reliant le Péloponnèse à la Grèce continentale, ce pont facilitera l’accès à la nouvelle section Patras-Pyrgos depuis le Nord du pays.

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions, déclare : « la nouvelle section autoroutière entre Patras et Pyrgos est l’illustration de la relation solide et durable entre VINCI Concessions et les autorités grecques. L’autoroute Olympia Odos, que nous avons mise en service il y a cinq ans, a soutenu avec efficacité le développement économique du pays et a amélioré la sécurité routière. Aujourd’hui nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec l’État grec pour faire de ce projet un nouveau succès ».

1 Hochtief PPP Solutions GmbH, Avax S.A., Aktor Concessions et Gek Terna.

