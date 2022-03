Converge Technology Solutions Corp. reçoit une distinction dans la liste Tech Elite 250 de CRN® pour 2022

TORONTO et GATINEAU, Québec, 21 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou «la Société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques et cloud compatibles avec les logiciels, a le plaisir d'annoncer que CRN ®, une marque de The Channel Company , inclura Converge dans sa liste de Tech Elite 250 pour 2022. Cette liste reconnaît les prestataires de solutions aux États-Unis et au Canada qui ont obtenu le plus haut niveau de certifications techniques de la part de fournisseurs technologiques de premier plan. Les entreprises sélectionnées pour la liste Tech Elite 250 se distinguent en tant que fournisseurs de solutions passionnés et dévoués, prêts à se dépasser pour leurs clients en s'assurant qu'elles disposent de la formation et des connaissances techniques nécessaires pour fournir un service de niveau expert.



Pour être inclus dans la liste Tech Elite 250, les fournisseurs de solutions doivent maintenir des niveaux élevés de formation et de certification de la part de fournisseurs informatiques et atteindre les niveaux les plus élevés au sein des programmes partenaires de ces fournisseurs. Converge est admissible à l'inclusion dans la liste de cette année en tant que l'un des fournisseurs de solutions les plus performants en matière de certifications par des fournisseurs en Amérique du Nord.

« La liste annuelle Tech Elite 250 de CRN reconnaît les fournisseurs de solutions qui ont obtenu des certifications de haut niveau de la part de fournisseurs technologiques clés et prouvé leur capacité à répondre de manière constante aux normes élevées de leurs clients et partenaires », a déclaré Blaine Raddon, PDG de The Channel Company. « Les fournisseurs de solutions figurant dans cette liste ont maintenu une attention soutenue envers l'innovation et acquis une compréhension complète des technologies et pratiques en constante évolution qui permettent un succès continu de la distribution de produits informatiques. Nous sommes fiers de leur rendre hommage de cette manière. »

« Converge est honorée de figurer dans la liste Tech Elite 250 de CRN pour 2022 », a commenté Shaun Maine, PDG de Converge. « Il s'agit du deuxième prix CRN de Converge cette année et nous sommes fiers des efforts continus de notre équipe pour rester à la pointe des certifications techniques avec nos partenaires. Cet engagement nous permet d'offrir continuellement à nos clients des solutions et services de premier plan à la pointe de l'innovation. »

La liste Tech Elite 250 sera présentée dans le numéro d'avril de CRN Magazine et en ligne à l'adresse www.CRN.com/techelite250 .

À propos de The Channel Company

The Channel Company permet d'améliorer la performance du secteur de la distribution de produits informatiques grâce à ses médias de premier plan, à des événements attrayants, à des services de conseil et de formation spécialisés et à des services et plateformes de marketing innovants. Véritable catalyseur de ce domaine, l'entreprise met en relation et valorise les fournisseurs de technologies, les prestataires de solutions et les utilisateurs finaux. Forte de plus de 30 années d'expérience inégalée dans le domaine de la distribution, The Channel Company s'appuie sur ses connaissances approfondies pour imaginer de nouvelles solutions innovantes répondant aux défis en constante évolution du marché des technologies. www.thechannelco.com

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques et cloud compatibles avec les logiciels, axé sur la fourniture de solutions et de services à la pointe de l'industrie. L'approche de solution mondiale de Converge fournit des analyses avancées, la modernisation des applications, le cloud, la cybersécurité, l'infrastructure numérique et les offres de travail numérique à des clients dans divers secteurs. La Société prend en charge ces solutions grâce à son expertise dans les services de conseil, de mise en œuvre et gérés à travers tous les principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multi-facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site convergetp.com.