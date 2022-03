E-Mobility Abo-Service Dance sichert sich Finanzierung in Höhe von 20 Millionen Euro und begrüßt im Zuge der internationalen Expansion neue Investor:innen

English German

Nach dem Eintritt in neue Märkte und der Erweiterung der Produktpalette um E-Mopeds setzt Dance seinen Wachstumskurs mit einer zusätzlichen Finanzierung fort, um seinen E-Mobility Abo-Service weiter zu skalieren.



BERLIN – 22. März 2022 – Kurz nach der Ankündigung des Markteintritts in Österreich und Frankreich und der Vorstellung neuer Produkte hat das E-Mobility Unternehmen Dance eine Kreditfinanzierung in Höhe von 20 Millionen durch TriplePoint Capital erhalten. Mit dieser jüngsten Finanzierung hat das Unternehmen insgesamt 56 Millionen Euro eingesammelt. Die neu erworbenen Mittel werden für die weitere Expansion und das Wachstum von Dance verwendet, da das Unternehmen seine Abos für E-Bikes und E-Mopeds in immer mehr Städten anbieten will.

Darüber hinaus zieht das Unternehmen weiterhin bekannte Investor:innen an, die von der Strategie und den Wachstumsaussichten von Dance begeistert sind, darunter:





Lavinia Errico, Mitbegründerin von Equinox, einem führenden amerikanischen Luxus- und Lifestyle-Fitnessunternehmen,

Tina Müller, CEO von Douglas, Europas führendem Premium-Beauty-Konzern,

Michelle You, Gründerin und CEO von Supercritical, einer Software, die es Menschen ermöglicht, ihren CO2 Fußabdruck zu erfassen, zu reduzieren und auszugleichen,

Erin & Blixa Bargeld, Einstürzende Neubauten.



Sie schließen sich bestehenden Investoren wie will.i.am, Maisie Williams und Chance the Rapper an.



"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Städte auf der ganzen Welt lebenswerter zu machen, indem wir die Menschen zu einer nachhaltigeren und gesünderen Art der Fortbewegung inspirieren, die einfach Spaß macht", sagt Tobias Jordan, Chief Financial Officer bei Dance. "Indem wir verschiedene Finanzierungsquellen nutzen, können wir sowohl unser Portfolio als auch unsere geografische Reichweite effizient vergrößern, während wir unser Full-Service E-Mobility Abo weiter ausbauen", fügt Jordan hinzu.



"Dance unterscheidet sich von anderen Anbietern dadurch, dass wir die Vorteile des Besitzes eines E-Bikes oder eines E-Mopeds ohne den damit verbundenen Aufwand ermöglichen", sagt Eric Quidenus-Wahlforss, Mitbegründer und CEO von Dance. “Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Mehrheit der Europäer erkannt hat, wie E-Bikes und E-Mopeds das Auto ersetzen und der Umwelt zugute kommen können. Mit einem flexiblen, umfassenden Angebot wie Dance können wir mehr Menschen dazu bewegen, sich für eine nachhaltigere Mobilität zu entscheiden", so Quidenus-Wahlforss weiter.



Mehr Informationen zu Dance, das mit seinem E-Mobility Abo-Service derzeit in Berlin, Hamburg und München verfügbar ist, gibt es auf dance.co/de. Das Unternehmen führt seinen Service im Laufe des Frühjahrs 2022 in Paris und Wien ein.

Informationen über das Angebot Dance for Business, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihren Mitarbeitenden bequeme und nachhaltige Fortbewegungsmöglichkeiten zu bieten, gibt es unter unter dance.co/business.





Über Dance

Wir bei Dance sind der festen Überzeugung, dass es einfach und nachhaltig sein sollte, dorthin zu kommen, wo man hin will. Mit unserem Full-Service-Abo für E-Bikes und Elektro-Mopeds können sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen bequeme Fortbewegungsmöglichkeiten nutzen, die Spaß machen, ohne in einen eigenes Fahrzeug investieren zu müssen: Die Wartung ist inbegriffen und die Mitgliedschaft ist flexibel. Wir sind davon überzeugt, dass wir mehr vernetzte und lebenswerte Städte schaffen können, je mehr Menschen die Elektromobilität dem Auto vorziehen. Dance ist derzeit in Deutschland live (Berlin, Hamburg und München) und wird im Frühjahr 2022 in Wien und Paris an den Start gehen. Das Unternehmen wurde von den SoundCloud-Gründern Eric Quidenus-Wahlforss und Alexander Ljung zusammen mit dem Mitbegründer von Jimdo, Christian Springub, gegründet. Zu den Investoren gehören BlueYard, HV Capital und Eurazeo. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://dance.co.