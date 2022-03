English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 22.3.2022 KLO 10.00

Uuden tutkimusraportin mukaan elintarvikepakkausten kierrätyksen systeeminen muutos on mahdollista vain innovointia edistävien julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla

Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) uudessa "Recycling Food Packaging" -raportissa tarkastellaan teknologioita, joiden odotetaan olevan kaupallisesti saatavilla seuraavan viiden vuoden aikana. Raportin mukaan kumppanuudet ovat välttämättömiä tarvittavien teknologisten innovaatioiden aikaansaamiseksi elintarvikepakkausten kierrätyksessä.

VTT:n tiimi tutki muovi- ja kuitupakkausten nykyisiä ja lähitulevaisuudessa käytettäviä kierrätysjärjestelmiä ja havaitsi, että tuotemerkkien omistajien, kierrätys- ja lajitteluteknologian kehittäjien sekä jätehuoltoyritysten väliset liittoutumat ovat kierrätysratkaisujen kehittämisen kannalta olennaisia. Kumppanuudet ovat olennaisen tärkeitä, sillä ne mahdollistavat investoinnit uuteen kierrätysteknologiaan varmistamalla toisaalta käytetyn materiaalin saatavuuden ja toisaalta mahdollisen käyttäjän kierrätetylle materiaalille. Maailmanlaajuisesti johtavan vastuullisten pakkausratkaisujen toimittajan Huhtamäen tilaaman raportin tavoitteena on tunnistaa ja lisätä ymmärrystä keskeisistä tekijöistä, joita tarvitaan toimivan kiertotalouden toteuttamiseen. Tällöin pakkaukset eivät ole vain kierrätettäviä vaan ne myös kierrätetään.

"Tutkimuksemme ennakoi teollisen kemiallisen kierrätyksen kapasiteetin kasvavan merkittävästi Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Itä-Aasiassa seuraavien 3–4 vuoden aikana. Kokonaisvaltaisen depolymeroinnin jälkeen kemiallisesti kierrätettyjä polymeereja voidaan käyttää elintarvikepakkauksissa. Nykyään elintarvikkeiden kanssa kosketukseen sertifioidut kierrätetyt polymeerit ovat pääasiassa kierrätettyä PET-muovia, jota käytetään enimmäkseen pulloissa", sanoo VTT: n johtava tutkija Mona Arnold.

Huhtamäellä on kunnianhimoisia vuoteen 2030 tähtääviä vastuullisuuspäämääriä. Yhtiö on sitoutunut suunnittelemaan 100 prosenttia tuotteistaan kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi. Yhtiön tavoitteena on myös, että yli 80 prosenttia sen käyttämistä materiaaleista on joko uusiutuvia tai kierrätettyjä. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi Huhtamäen on varmistettava, että pakkausmateriaalit, jotka mahdollistavat turvallisten ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden saatavuuden ja auttavat ehkäisemään ruokahävikkiä, kierrätetään käytön jälkeen. Kierrätys maksimoi pakkausmateriaalien arvon sekä maapallolle että yhteiskunnille ja auttaa siten saavuttamaan vähähiilisen kiertotalouden.

"Uskomme, että nyt tarvitaan todellinen systeeminen muutos – joka ylittää yksittäiset yhtiöt ja yhdistää eri arvoketjut – kohti vähähiilistä kiertotaloutta. Kierrätettävien tuotteiden valmistus ei yksin riitä vaan tuotteet on myös kierrätettävä. Tämä edellyttää järjestelmien rakentamista kaiken jätteen kierrättämiseksi ja keskittymistä hiilijalanjälkemme pienentämiseen kollektiivisesti. Tämä on mahdollista vain mullistavan innovoinnin ja koko arvoketjun kattavien kumppanuuksien avulla. Laajennetun tuottajavastuujärjestelmien tehokas käyttö materiaalipositiivisen järjestelmän – jossa kullakin tuotteella on sopiva pakkaus – rakentamisessa on myös tarpeen. VTT:n raportissa hahmotellaan, miten tämä toteutetaan. Toivomme, että raportti toimii kiintopisteenä teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan ja hallitusten välisen yhteistyön tukemisessa", sanoo Huhtamäen vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Thomasine Kamerling.

Raportti on ladattavissa osoitteessa bit.ly/37NoQ2O.

