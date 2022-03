LEHDISTÖTIEDOTE: SSH julkistaa SSH Deltagon Suite –ohjelmistoratkaisun huipputurvallisen tiedonjakamisen takaamiseksi

English Finnish



SSH julkistaa SSH Deltagon Suite –ohjelmistoratkaisun huipputurvallisen tiedonjakamisen takaamiseksi

SSH on tuonut markkinoille SSH Deltagon Suite –ohjelmistoratkaisun. Sen avulla luottamuksellisen ja arkaluontoisen tiedon tallentaminen, lähettäminen, allekirjoittaminen, kerääminen ja jakaminen eri organisaatioiden välillä voidaan tehdä huipputurvallisesti.



Ratkaisukokonaisuus koostuu salatuista sähköposteista, työtiloista, allekirjoituksista ja nettilomakkeista. SSH Deltagon Suite suojaa elintärkeän liiketoimintainformaation käsittelyn ja jakamisen huomattavasti tyypillisiä tiedonjakotyökaluja vahvemmin. SSH Deltagon Suite voidaan asentaa pilvi-, konesali- tai hybridiympäristöihin.

SSH Deltagon Suiten avulla asiakkaat voivat rajoittaa kriittistä tiedonjakoaan tapauskohtaisesti yrityksen rooleihin tai datan arkaluontoisuuteen perustuen. Tästä esimerkkinä käy porrastettu pääsynhallinta tietoihin tai dokumentteihin pääsemisen rajoittaminen valtuuksien mukaan. Ratkaisulla voidaan myös rajata, miten käyttäjä voi käsitellä informaatiota, esimerkiksi muokata, jakaa, allekirjoittaa tai edelleenlähettää.

Organisaatiot kiinnittävät tietoturvansa tasoon entistä enemmän huomiota. Datan luokittelu on avainasemassa, kun tietovarantojen arkaluontoisuutta, kriittisyyttä ja arvoa määritellään. Siksi yritysten onkin hyvä ymmärtää, että luottamuksellisia, sensitiivivis tai salaisia liiketoiminnan tietoja ei voida turvallisesti hyödyntää yhteistyötarkoituksissa pelkästään yleisesti saatavien tiedonjako-ohjelmistojen avulla,” sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo.

“Käyttökokemuksen tulee silti olla luontevaa,” Tunkelo jatkaa. “Deltagon Suiten vuoksi liiketoimintakumppaneiden tai kolmansien osapuolien ei tarvitse asentaa lisäosia. Heidän ei myöskään tarvitse muuttaa toimintamalleja, jotka ovat heille entuudestaan tuttuja aikaisempien tiedonjako-ohjelmien käytöstä. Suurin ero syntyy siitä, että data on salattu aukottomasti koko ajan myös julkisessa pilvessä toimiessa, kaikki identiteetit voidaan aina varmentaa ja salaus voidaan asettaa automaattiseksi, kun tietyntyyppistä tietoja käsitellään tai jaetaan. Haluamme, että asiakkaamme pystyvät määrittelemään, miten arkaluontoista tietoa jaetaan ja samalla pitämään sen omistuksessaan.”

