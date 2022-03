Des entreprises québécoises viendront en aide aux familles ukrainiennes

English French

MONTRÉAL, 22 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dix-huit entreprises d’ici répondent d’une même voix à la tragédie des déplacés ukrainiens à la suite de l’invasion russe du 24 février dernier. Les entreprises Alimentation Couche-Tard, Banque Nationale du Canada, Bombardier, Broccolini, CAE, Coveo, Groupe HELIOS, Intelcom, JPMA Global, KPMG, Novacap, Plusgrade, Pomerleau, Produits forestiers Résolu, Trans-Pro Logistique, SAJO, 5N Plus et Stingray ont confirmé vouloir parrainer jusqu’à 1 000 familles touchées par la crise en leur offrant des emplois et des moyens de subsistance en attendant que la situation se stabilise.



À l’initiative d’Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) et lui-même d’origine ukrainienne, ces entreprises sont prêtes à accueillir jusqu’à 80 familles chacune avec bienveillance et en s’assurant de les accompagner tout au long du processus.

« En voyant le conflit évoluer et en étant témoins du déplacement forcé de millions d’Ukrainiens, il était impossible de rester spectateurs, nous devions faire notre part, » a déclaré Eric Boyko. « Nous sommes impressionnés par la rapidité de réponse, la participation active des entreprises et l’intérêt des différents paliers de gouvernement à concrétiser cette initiative. Tous ensemble, nous souhaitons accueillir jusqu’à 1 000 familles ukrainiennes, et ce, dès les prochaines semaines. »

Tout en répondant aux besoins de main-d’œuvre, ces entreprises posent un geste de solidarité permettant aux nouveaux arrivants de travailler, d’avoir accès à de l’hébergement ainsi que des moyens de subsistance pour traverser cette épreuve difficile tout en préservant leur dignité.

Les entreprises intéressées à contribuer et à participer à cette initiative peuvent faire part de leur intérêt en communiquant à l’adresse suivante : fgagnier@stingray.com

