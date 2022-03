Les matins d’école n’ont jamais été aussi faciles grâce aux probiotiques de longue conservation HMFᴹᴰ Fit For School de Genestra Brandsᴹᴰ

Genestra Brandsᴹᴰ lance une nouvelle formule de probiotiques de longue conservation qui offre un soutien immunitaire quotidien aux enfants.

RICHMOND HILL, Ontario, 22 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En 2021, Genestra BrandsMD a célébré le lancement de sa gamme de probiotiques HMFMD de longue conservation , une sélection de probiotiques qui vous accompagnent où que vous alliez, ne vous contraignant plus à rester à côté du réfrigérateur. La marque a récemment présenté son tout dernier produit ciblant la santé immunitaire des enfants, HMFMD Fit For School (format de longue conservation). Ce tout nouveau produit s'ajoute à HMFMD Multi Strain, HMFMD Immune et neuf autres formules déjà existantes.



Les matins d'école sont bien occupés avec la préparation des déjeuners, le brossage des dents et le rangement dans le sac des devoirs de la veille. Il arrive donc de temps en temps qu’on oublie de penser aux probiotiques, surtout lorsqu'ils sont cachés dans le réfrigérateur hors de notre vue. Grâce aux progrès technologiques, HMFMD Fit For School (format de longue conservation), comme tout le reste de la gamme de produits de longue conservation, peut être stocké à température ambiante avec les autres suppléments quotidiens essentiels, comme les Zinc Gummies et Vitamin D Gummies , que les enfants apprécient pour leur format facile à prendre.

Avec son délicieux goût naturel de fraise-vanille, HMFMD Fit For School (format de longue conservation) joue un rôle important dans le soutien de la santé globale des enfants. Sa combinaison de probiotiques de souche humaine issus de recherches exclusives cible la santé gastro-intestinale, ce qui a pour effet d’aider le système immunitaire. « Il est important de se rappeler que 80 % de notre système immunitaire se trouve dans nos intestins. Il s'agit de la plus grande interface et de la plus grande barrière avec notre environnement et, pour cette raison, c'est notre plus grand organe immunitaire », a commenté le Dr Nigel Plummer, Ph.D. Le Dr Plummer est mondialement reconnu pour son savoir-faire dans le domaine des probiotiques et il est un des principaux spécialistes de la recherche et du développement pour la gamme de probiotiques Genestra BrandsMD.

Les probiotiques sont essentiels au maintien d'un équilibre intestinal sain, car ils réduisent le nombre de bactéries nuisibles tout en reconstituant et en maintenant les souches bénéfiques. Des études ont démontré que des enfants recevant quotidiennement un comprimé contenant 50 mg de vitamine C et 12,5 milliards d'UFC de la même combinaison de probiotiques que celle fournie par HMFMD Fit For School présentaient 33 % moins d'infections des voies respiratoires supérieures ainsi qu'une importante réduction des symptômes comme le mal de gorge et la toux.

Les produits HMFMD Fit For School (format de longue conservation) et les autres produits Genestra BrandsMD sont disponibles auprès de nos partenaires détaillants autorisés, notamment Amazon.ca, Well.ca et certains magasins d'aliments naturels, et sont vendus directement par de nombreux médecins et professionnels de la santé.

À propos de Genestra BrandsMD (GenestraBrands.ca) :

Depuis plus de 30 ans, Genestra BrandsMD soutient les plans de traitement personnalisés avec plus de 350 produits de qualité professionnelle dans une variété de formats, prouvés sécuritaires, efficaces et fiables.

Genestra accorde une attention particulière à la provenance des ingrédients et à une formulation soignée, s'assurant consciemment que ses produits sont appuyés par des preuves cliniques ou traditionnelles. L’entreprise se soucie de ses clients et croit en la production de produits ciblés qui font une différence positive dans la santé de ceux qui les choisissent. Le siège social de Genestra BrandsMD est situé à Richmond Hill (Ontario), au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://fr.seroyal.ca/our-products/genestra.html.

