Voici la Force de la nature :

TORONTO, 22 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’heure où les collectivités canadiennes sont toujours aux prises avec des phénomènes météorologiques extrêmes, 15 grandes compagnies d’assurances présentes dans l’espace de l’assurance multirisque unissent leurs forces avec Canards Illimités Canada, important organisme environnemental à but non lucratif spécialisé dans la conservation des milieux humides et faisant appel à la nature pour se défendre contre… la nature!



Les solutions inspirées de la nature comme les infrastructures naturelles (souvent appelées les infrastructures vertes) consistent à restaurer et à gérer activement les ressources naturelles pour produire des résultats positifs, dont la résilience climatique, la biodiversité et la qualité de l’eau.

« Les réseaux de milieux humides sains et interconnectés réussissent phénoménalement à absorber d’importantes quantités d’eau et à réduire les inondations, en assurant l’habitat critique de centaines d’espèces fauniques, en séquestrant le carbone et en filtrant les contaminants pour éviter qu’ils se déversent dans nos bassins versants », a déclaré Mark Gloutney, directeur national de la Science pour Canards Illimités Canada.

Les partenaires de ce programme – Aviva Canada, CNA Canada, Definity, Gallagher, Gore Mutual, HUB International, Intact, Navacord, Northbridge, SGI, Travelers Canada, Trisura, Wawanesa, Westland et Zurich Canada – sont tous membres de l’industrie canadienne de l’assurance. Ils investissent proactivement, depuis un certain temps déjà, dans les outils de modélisation prédictive, dans la recherche et dans la promotion de l’intérêt public dans les domaines de la résilience climatique et de l’atténuation des inondations.

« Ce qui distingue l’initiative Force de la nature, c’est que nous nous réunissons comme chefs de file de l’industrie de l’assurance au Canada pour financer les projets d’infrastructures naturelles communautaires dans les zones périurbaines et dans les bassins versants en amont dans la région du delta du Fraser, en Colombie-Britannique, et dans les régions très peuplées de l’Ontario et du Québec », a déclaré Tina Osen, présidente de HUB International Canada.

« Nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette initiative avec un collectif aussi impressionnant de compagnies d’assurances avant-gardistes, a pour sa part fait savoir Larry Kaumeyer, chef de la direction de Canards Illimités Canada. Ensemble, j’ai bon espoir que nous pourrons influencer l’évolution au niveau territorial tout en mettant en lumière l’importance de la conservation des milieux humides, élément essentiel de la solution pour s’adapter au changement climatique. »

Le processus de planification des projets sera lancé en avril 2022 de concert avec les partenaires du secteur public et du secteur privé et les intervenants dans les localités. On fera appel aux indicateurs et aux outils de modélisation mis au point par les partenaires universitaires et par l’institut de recherche de Canards Illimités Canada pour prioriser les projets d’après des considérations comme les risques d’inondations et la taille des populations fragilisées.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site laforcedenature.com

La Force de la nature : La Force de la nature est une initiative de résilience climatique axée sur l’action et financée par un collectif de compagnies d’assurances multirisques (Aviva Canada, CNA Canada, Definity, Gallagher, Gore Mutual, HUB International, Intact, Navacord, Northbridge, SGI, Travelers Canada, Trisura, Wawanesa, Westland et Zurich Canada) en partenariat avec Canards Illimités Canada, fournisseur national de solutions de conservation à but non lucratif.

