Thinking Capital devient « Driven » et propose des récompenses liées à la cryptomonnaie

TORONTO, 22 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thinking Capital, cheffe de file canadienne en technologie financière, fournisseur de crédit et conseils aux petites entreprises et qui fait partie du groupe d’entreprises « Purpose Unlimited », annonce aujourd'hui son nouveau nom : « Driven, par Purpose ».



Cette appellation vise à honorer la détermination et l’énergie mobilisatrice des PME et leur importance cruciale pour nos collectivités et communautés d’un océan à l’autre.

« Les grandes sociétés et les marques internationales ne sont pas là pour connecter et humaniser nos communautés locales, explique Stéphane Marceau, PDG de Driven. Les gens se sentent personnellement plus proches des PME, de leurs propriétaires et des personnes qui y travaillent. Que ces PME soient physiques ou numériques, situées à Shawinigan, à Kelowna ou au centre-ville de Toronto, elles sont au cœur de nos collectivités partout au pays. C’est ce qui inspire notre mission, de rendre possible leurs projets de croissance, de les aider à prospérer financièrement et ainsi d’enrichir, sur le plan humain, le quotidien des Canadiens. »

Le sondage sur les petites entreprises commandé par « Driven » et mené par le forum Angus Reid démontre que, malgré les obstacles auxquels les PME ont dû faire face au cours des derniers mois, la plupart d’entre elles se sentent optimistes par rapport au semestre à venir et à leur santé financière (37 % prévoient une amélioration tangible de leur situation financière durant cette période et 47 % s’attendent à un contexte économique stable).

Quelques autres points saillants de l’étude :

Le crédit demeure un besoin essentiel pour les PME (40 % des entreprises répondantes ont récemment eu recours à un emprunt sous une forme ou une autre);

La cryptomonnaie soulève de l’intérêt (une micro ou petite entreprise sur huit aimerait en apprendre davantage à ce sujet, mais ne sait pas comment tirer parti de ce système).

Pour aider les PME à surmonter les défis de la gestion financière, à planifier leurs besoins en liquidités et à déceler leurs écarts de trésorerie, Driven a créé « Driven Intel ™ », une solution rapide, facile à utiliser qui analyse et interprète des données des PME. Cet outil fournit des prévisions sur les flux de trésorerie, ainsi que des comparaisons visuelles de l’évolution des ventes par rapport à d’autres entreprises du même secteur (selon des résultats cumulés et anonymisés). Grâce aux prêts commerciaux de Driven, les PME peuvent de plus accéder à du crédit en aussi peu que 24 heures pour soutenir leurs projets de croissance.

La société financière lance aussi aujourd’hui une promotion d’une durée limitée pour introduire de façon concrète, sans risque et appliquée, l’univers de la cryptomonnaie aux propriétaires de PME en leur permettant d’accumuler des récompenses. Comme l’indique le sondage mentionné ci-dessus, cet intérêt est grandissant. Travaillant de concert avec « Purpose Unlimited », chef de file de l’innovation et de la gestion d’actifs dans le secteur de la cryptomonnaie, « Driven » offre une expérience simple et sûre pour les petites entreprises voulant faire un premier pas dans ce domaine.

« À l’heure actuelle, les propriétaires d’entreprises canadiennes ont besoin d’un autre type d’appui et d’un partenariat différent de ceux que Driven proposait lorsqu’elle a vu le jour en tant que Thinking Capital il y a plus de 15 ans, affirme Som Seif, fondateur et PDG de « Purpose Unlimited ». L’accès au crédit a toujours été essentiel aux PME et nous continuerons de prendre le risque important de les soutenir. Durant la pandémie, nous avons observé les défis auxquels elles ont fait face et qu’elles n’avaient jamais envisagés ou prévus. Avec les bons partenaires et ressources, elles peuvent tout accomplir, ou presque. C’est avec cette conviction que nous avons décidé de se lancer dans le marché de la technologie financière pour les PME il y a quelques années. Une PME ne devrait pas manquer les occasions qui s’offrent à elle sur le marché canadien parce qu’elle est trop occupée à maintenir son commerce à flot. »

Pour favoriser davantage la réussite future des PME, « Driven » a créé un nouveau centre de ressources qui leur donne accès à des renseignements et outils conçus pour les aider à évoluer dans le domaine complexe des finances. Driven a aussi lancé aujourd’hui une série de vidéos gratuites pour expliquer l’univers parfois incompréhensible du financement et des capitaux et les façons de développer l’agilité commerciale et financière.

Au cours des deux dernières années, les petites entreprises ont fait preuve d’aptitude et de résilience dans leur capacité à innover, mais la période à venir ne sera pas facile. Elles devront affronter d’autres défis tandis qu’elles tentent de reprendre leur croissance dans un contexte où émergent de nouvelles complexités macroéconomiques qui ajoutent davantage à la complexité. Toutefois, la persistance qu’elles ont démontrée, leur habileté à exploiter et approfondir les nouvelles technologies et leur souplesse en affaires indiquent qu’elles trouveront des façons de surmonter les obstacles actuels et futurs, avec « Driven » à leurs côtés.

Regardez cette courte vidéo en ligne pour en savoir plus sur Driven : https://fr.www.driven.ca/lps/thinking-capital-is-now-driven.

Méthodologie du sondage

Cette enquête a été menée par Kaiser & Associés pour le compte de Driven (anciennement Thinking Capital), du 9 au 14 février 2022 (n = 205 propriétaires, cadres, et responsables de haut niveau au sein d’entreprises employant moins de 100 personnes). Toutes les personnes répondantes étaient membres du forum Angus Reid. Un échantillon de cette taille donne une marge d’erreur de plus ou moins 6,8 % et un seuil de confiance de 95 % à des fins de comparaison. Le sondage était disponible en anglais et en français.

À propos de Driven

Driven est une société de technologie financière canadienne, consacrée aux petites et moyennes entreprises. Elle fournit du financement flexible, un support personnalisé et des solutions d’analyse de données. Depuis 2006, elle a financé et ainsi aidé plus de 17 000 entreprises canadiennes à survivre, à prospérer et à atteindre leur potentiel. Driven fait partie du groupe « Purpose Unlimited », un chef de file canadien en technologie financière qui encourage l’innovation axée sur la clientèle et un monde où les gens prennent les rênes de leur avenir économique. Rendez-vous à Driven.ca pour connaître la gamme complète de produits.