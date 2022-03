Les compagnies, les détaillants et les experts de l’industrie des produits de la mer demandent de meilleures normes de traçabilité pour tous les produits de la mer vendus au Canada

English French

OTTAWA, 22 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un regroupement de 26 chaînes de supermarchés, de compagnies et d’experts de l’industrie des produits de la mer demande au gouvernement fédéral de s’engager à respecter un échéancier et un plan d’implantation de la traçabilité du bateau à la table pour les produits de la mer au Canada. Cette demande arrive à un moment critique, alors que le Comité permanent des pêches et des océans de la Chambre des communes étudie la traçabilité à titre de moyen de soutenir la durabilité et la viabilité à long terme de l’approvisionnement en produits de la mer au Canada, tout en luttant contre la fraude, les violations des droits de la personne et la pêche illégale.



Cette lettre , signée par 26 acteurs de l’industrie des produits de la mer, incluant des supermarchés comme Buy-Low Foods et Save-On-Foods, les fournisseurs Ocean Brands, Organic Ocean et Skipper Otto, ainsi que les groupes environnementaux SeaChoice et Oceana Canada, a été remise à l’Agence canadienne de protection des aliments dans le cadre de la consultation récente sur la traçabilité des produits de la mer. Elle fait valoir que les normes minimales doivent être élargies afin que tous les produits de la mer soient entièrement retraçables depuis le point de vente final jusqu’au lieu de récolte, en incluant des informations clés sur le qui, quoi, où, quand et comment de la pêche ou de l’élevage, de la transformation et de la distribution. Les signataires soulignent leur inquiétude quant à l’absence d’échéancier ou de plan pour l’implantation d’un meilleur système de traçabilité, alors qu’une initiative à cet effet a été annoncée il y a plus de deux ans.

Les produits de la mer suivent un parcours très complexe, du navire de pêche ou de la ferme piscicole jusqu’à l’assiette des consommateurs, avec un risque de pratiques illégales, de fraude et d’étiquetage trompeur à chaque étape du parcours. À l’heure actuelle, les consommateurs n’ont aucun moyen fiable de savoir d’où viennent leurs produits de la mer, comment ils ont été pêchés, si l’étiquette du produit indique la véritable espèce, et s’ils sont sans danger pour la santé humaine ou celle des écosystèmes océaniques. Selon un sondage YouGov Plc commandé par SeaChoice en novembre 2021, 86 % des Canadiens sont favorables à une meilleure traçabilité pour tous les produits de la mer vendus au Canada.

Alors que les autorités du monde entier exigent de plus en plus que les données électroniques suivent les produits de la mer tout au long de la chaîne d’approvisionnement afin de préserver leur véritable identité et leur origine, et de garantir leur légalité, le gouvernement canadien doit remplir son mandat datant de 2019, soit la mise en œuvre de la traçabilité du bateau à la table.

Christina Callegari, coordinatrice des produits de la mer durables à l’Ecology Action Centre, au nom de SeaChoice, a déclare : « Les épiciers et les compagnies de produits de la mer du Canada ont un rôle essentiel à jouer pour faire progresser la traçabilité des produits de la mer au Canada, notamment en soutenant l’amélioration des normes minimales de traçabilité. Cela contribuera à créer des conditions équitables entre les acteurs de l’industrie, où les entreprises qui n’investissent pas dans la traçabilité ne pourront pas concurrencer de façon déloyale celles qui le font. »

Sayara Thurston, Spécialiste de campagne sur la fraude des produits de la mer pour Oceana Canada, a déclaré : « 80 % des fruits de mer que nous consommons sont pêchés ailleurs dans le monde, notamment dans des régions ayant recours au travail forcé et à des pratiques de pêche illégales. Les Canadiens, y compris les détaillants, veulent savoir où et comment leurs fruits de mer sont pêchés; ils veulent que le gouvernement fédéral mette en place un programme robuste de traçabilité du bateau à la table pour éviter que le Canada ne contribue à ces pratiques dévastatrices. »

Ian Ricketts, président d’Ocean Brands, fournisseur des marques Ocean’s, Gold Seal et Millionnaires, a déclare : « La traçabilité du bateau à la table des produits de la mer est essentielle pour prévenir la surpêche et la pêche illégale. Pour ce faire, nous pouvons travailler ensemble à prévenir la surpêche en éliminant du marché les produits de la mer qui ne sont pas retraçables et qui ont vraisemblablement été pêchés illégalement ou dans le cadre d’un travail forcé. Bien que beaucoup de travail ait déjà été accompli pour assurer la traçabilité de certaines espèces de poissons, il est possible d’aller plus loin pour prendre soin de nos océans. Nous espérons travailler avec nos partenaires et associés à travers l’industrie et pour parvenir à une traçabilité complète de tous les produits de la mer vendus au Canada. »

Dane Chauvel, fondateur et PDG d’Organic Ocean, un fournisseur de produits de la mer durables, a déclare : « Certains croient que la réforme de la traçabilité et de l’étiquetage introduira des coûts supplémentaires inutiles dans un secteur aux marges déjà limitées, tandis que d’autres estiment qu’elle est nécessaire pour lutter contre la pêche INN et permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées. Organic Ocean se range dans cette seconde catégorie, estimant que les bénéfices l’emportent sur les coûts. »

SeaChoice est le fruit d’une collaboration entre trois organismes reconnus mondialement, soit la Fondation David Suzuki, Ecology Action Centre et Living Oceans Society, qui utilisent leur vaste expertise afin de trouver des solutions pour la santé des océans. SeaChoice est un organisme d’influence, de défense et de surveillance à vocation scientifique axé sur les solutions, qui est au premier plan de l’évolution de la durabilité des produits de la mer au Canada. SeaChoice fait partie de la Conservation Alliance for Seafood Solutions et travaille avec les consommateurs, les détaillants, les fournisseurs, le gouvernement et les producteurs à l’atteinte de ses objectifs.

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante qui fait partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les efforts de sensibilisation d’Oceana Canada ont notamment contribué à mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d’aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d’autrefois. En assurant la restauration des océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir.

Mise en contexte :

En 2019, le gouvernement fédéral a demandé à l’Agence canadienne d’inspection des aliments de travailler avec le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire pour élaborer un programme de traçabilité du bateau à la table afin d’aider les pêcheurs canadiens à « mieux commercialiser leurs produits de haute qualité. »

Le 13 août 2021, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a lancé une consultation de 120 jours sur le programme de traçabilité du bateau à la table, avec un document de travail permettant au public de faire part de ses commentaires. La consultation a pris fin le 11 décembre 2021.

SeaChoice dresse le profil des engagements et des pratiques des grands détaillants canadiens en matière de produits de la mer par le biais d’une plateforme en ligne, Seafood Progress. Les trois détaillants qui ont signé la lettre font partie de Seafood Progress, notamment Sobeys, Buy-Low Foods et Save On Foods. www.seafoodprogress.org

Les résultats d’une enquête YouGov mandatée par SeaChoice en novembre 2021 peuvent être consultés ici.