InnoSIGN se sépare de Philips au moyen d'un financement de série A de 8 millions USD pour révolutionner la médecine de précision via sa plateforme de profilage de l'activité des voies cellulaires OncoSIGNal

InnoSIGN emploie sa base de données exclusive contenant plus de 100 000 profils d'activité des voies cellulaires, pour le développement de médicaments et pour les diagnostics afin de prédire la réponse des patients à des traitements ciblés

Les recettes soutiennent une validation clinique additionnelle et le lancement sur le marché américain

WILMINGTON, Delaware et EINDHOVEN, Pays-Bas, 22 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- InnoSIGN, une entreprise de médecine de précision, a annoncé aujourd'hui avoir levé un financement de série A de 8 millions USD. Les recettes seront utilisées pour financer sa scission d'avec Royal Philips afin de former une entreprise autonome, centrée sur la technologie de profilage de l'activité des voies cellulaires OncoSIGNal. Les investisseurs de ce tour comprennent Casdin Capital, Life Science Angels, Thuja Capital et Brabant Development Agency. Philips possède une participation minoritaire dans la nouvelle entreprise.

InnoSIGN commercialise des tests basés sur la quantification d ARNm OncoSIGNal, qui mesurent l'activité des voies de transduction de signal dans les cellules immunitaires et cancéreuses afin de prédire comment les patients réagiront à des médicaments ciblés. Le test de voies cellulaires OncoSIGNal qPCR 7 est disponible pour un usage de recherche uniquement, permettant aux laboratoires de recherche d'exécuter le test sur des machines PCR conventionnelles en combinaison avec le logiciel d'analyse de données cloud OncoSIGNal. L'investissement permet à InnoSIGN de mettre en œuvre ses plans de croissance ambitieux en tirant parti de son avantage de précurseur, afin de réaliser des études de validation clinique supplémentaires et un lancement sur le marché américain. InnoSIGN Inc. est une entreprise basée aux États-Unis,qui maintiendra son installation de R&D de premier plan située dans le High Tech Campus d'Eindhoven, aux Pays-Bas.

« Je suis ravi de l'investissement et du parrainage de ce puissant syndicat d'investisseurs américains et néerlandais », a déclaré Paul van de Wiel, PDG et co-fondateur d'InnoSIGN. « Ce tour de financement nous permettra de démontrer la valeur ajoutée d'OncoSIGNal par rapport aux technologies standard pour une meilleure compréhension du comportement cellulaire, ce qui est très important pour les médecins lors de la sélection du traitement personnalisé optimal pour les patients atteints d'un cancer. »



«Les limites du séquençage d'ADN et de l'analyse des protéines sont devenues claires au cours des dernières années, nous sommes persuadés que l'approche exclusive basée sur les voies de signalisation basés sur l ARNm d'InnoSIGN, sa base de données avec profils d'activité des voies cellulaires et son logiciel d'analyse avancée stimuleront les prochaines percées en médecine de précision, initialement en oncologie, puis pour les autres maladies infectieuses et auto-immunes », a déclaré Allan May, président de Life Science Angels et investisseur.



La technologie revolutionnaire d’OncoSIGNal a été développée par des scientifiques de Philips Research en guise de technologie révolutionnaire pour quantifier l'activité des voies de signalisation cellulaire. Un unique et puissant logiciel normalise et traduit les niveaux d'ARNm transcrits d'un ensemble de gènes sélectionnés en scores d'activité des voies pertinentes de transduction de signal. OncoSIGNal emploie utilise sa base de données étendue pour rassembler des informations sur les profils de voie de signalisation des différentes cellules cancéreuses et immunitaires, conduisant à une compréhension approfondie des mécanismes de la maladie et potentiellement a de nouvelles options de traitement.

« Nous sommes heureux de faire équipe avec ce consortium. InnoSIGN, en tant qu'entreprise autonome, sera en mesure d'accélérer le développement des tests OncoSIGNal qui ont le potentiel de rendre les diagnostics oncologiques plus efficaces et plus précis, conduisant à de meilleurs résultats de santé », a déclaré Henk van Houten, directeur technologique et responsable de la recherche chez Philips.

À propos d'InnoSIGN

InnoSIGN commercialise sa technologie exclusive de profilage de l'activité des voies cellulaires basé sur ARNm OncoSIGNal, révolutionnant la médecine de précision en rassemblant davantage d'informations sur les mécanismes de la maladie. OncoSIGNal est disponible pour une utilisation à des fins de recherche uniquement et est proposée sous la forme de tests qPCR pour usage décentralisé et via son installation de test de service aux Pays-Bas. InnoSIGN emploie sa base de données étendue comptant plus de 100 000 profils d'activité des voies cellulaires afin de soutenir les diagnostics et le développement de médicaments.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter Gwen Sülter à l'adresse oncosignal@innosignbio.com

site Web: www.innosignbio.com