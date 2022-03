La Banque Laurentienne conclut un partenariat emballant avec thirdstream afin de transformer l’expérience client à l’ouverture d’un compte bancaire

English French

MONTRÉAL, 22 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque ») annonce aujourd’hui qu’elle s’associe à l’entreprise canadienne thirdstream dans le but de déployer une série de solutions numériques destinées à l’ouverture de comptes bancaires. Ce partenariat stratégique permettra aux clients actuels et futurs de la Banque d’ouvrir facilement un compte de n’importe quel endroit, n’importe quand et depuis n’importe quel appareil. Les clients bénéficieront d’un processus de demande simplifié et entièrement numérique pour ouvrir leurs comptes, généralement en moins de cinq minutes.



Cette collaboration est en phase avec la volonté de la Banque de tirer profit de sa taille et établir des partenariats stratégiques afin de proposer des produits plus rapidement et de meilleure qualité à ses clients. Cette collaboration avec thirdstream constitue une nouvelle étape dans la mise en œuvre du nouveau plan stratégique triennal de la Banque, qui consiste à tirer parti de sa position sur le marché, à offrir des expériences attrayantes aux consommateurs et à développer des fonctionnalités numériques innovantes.

Construite sur sa plateforme d’interface de programmation d’applications (API), la technologie de vérification d’identité de thirdstream intègre plus de 25 solutions de prévention des fraudes et de financement des comptes au sein d’un seul écosystème unifié. La plateforme de thirdstream aidera la Banque Laurentienne à offrir une expérience client intégrée et efficace, l’aidant ainsi à fournir des produits et services conçus pour répondre aux besoins des consommateurs canadiens.

Le déploiement est prévu plus tard en 2022 et comprendra la prévention des fraudes, la vérification de l’identité, la prise de décision automatisée, le financement des comptes en temps réel et la gestion des documents.

Citations

« Cette annonce représente une étape importante dans l’exécution du nouveau plan stratégique triennal de la Banque, qui vise à changer l’expérience bancaire pour le mieux, à placer les clients au premier plan et à devenir une organisation plus agile. Je suis convaincue que ce partenariat avec thirdstream améliorera l’expérience de nos clients en leur offrant une expérience d’ouverture de compte intégrée et efficace. »

—Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne.



« Les services financiers sont en grande période de changement et doivent continuellement surmonter l’inefficacité des modèles traditionnels. Les institutions financières qui seront en mesure de combiner agilité, souplesse organisationnelle et forte présence numérique seront bien placées pour répondre aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui. Nos solutions d’ouverture de comptes de dépôt, d’octroi de prêts et de gestion de cartes de crédit sont dotées d’une architecture flexible, de solutions de données et d’analyse et d’une ingénierie des processus qui permettent de redéfinir le service à la clientèle. Nous sommes ravis de fournir notre plateforme en tant que service (PAAS) à la Banque Laurentienne, alors que celle-ci se prépare à transformer l’expérience bancaire des particuliers et des entreprises au Canada. »

—Keith Ginter, PDG de thirdstream

À propos de thirdstream

thirdstream, dont le siège social est situé à Lethbridge, en Alberta, fournit des solutions numériques d’ouverture de compte, en ligne et en succursale, à plus de 50 banques, coopératives financières, sociétés de fiducie et courtiers, partout au Canada. De la vérification de l’identité au financement des comptes, les solutions de thirdstream soutiennent l’acquisition des clients, l’intégration des clients commerciaux, ainsi que les prêts personnels non garantis et les décisions relatives aux cartes de crédit.

Les services sont fournis sous la forme d’une plateforme de services nuagiques, conçue pour les clients particuliers et les entreprises, ainsi que pour les institutions financières servant les consommateurs de n’importe quel endroit, n’importe quand et depuis n’importe quel appareil. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site thirdstream.ca.

À propos de la Banque Laurentienne du Canada

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l’expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd’hui, nous comptons plus de 2 900 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 46,1 milliards $, de même que des actifs administrés de 30,2 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.