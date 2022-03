Les Forces armées canadiennes s’associent à Skills/Compétences Canada afin d’inciter les jeunes à explorer les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies

English French

Les Forces armées canadiennes renouvellent leur partenariat avec SCC à titre de partenaire principal



OTTAWA, 22 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC), organisme sans but lucratif qui se consacre à promouvoir activement les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies, est fier d’annoncer que les Forces armées canadiennes sont de retour en tant que partenaire principal pour ses événements à venir, y compris son événement phare, à savoir les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2022 (OCMT) de Vancouver. Les OCMT auront lieu les 26 et 27 mai au Centre des congrès de Vancouver.

Les OCMT représentent une excellente occasion pour les organisations de l’industrie d’établir des liens avec les élèves, les parents, le personnel enseignant et les chercheurs et chercheuses d’emploi et de les informer des nombreuses possibilités de carrière disponibles dans les métiers spécialisés et les technologies. Les Forces armées canadiennes seront sur place aux OCMT pour interagir avec les visiteurs de tout âge. Elles participeront également aux cérémonies d’ouverture et de clôture des OCMT, ainsi qu’aux réceptions de réseautage, en plus de participer aux activités Les 9+1 compétences pour réussir. Des représentants de l’industrie, du gouvernement et de divers syndicats seront également présents aux OCMT 2022. Plus de 300 élèves et apprentis et apprenties s’affronteront dans l’espoir de décrocher le titre de champion national ou de championne nationale dans plus de 35 métiers spécialisés et technologies. De plus, il y aura plus de 40 activités interactives Essaie un métier et une technologie qui donneront aux élèves visiteurs un aperçu des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies afin de susciter leur intérêt.

Skills/Compétences Canada est heureux de poursuivre son partenariat avec les Forces armées canadiennes pour atteindre notre objectif commun, soit celui d’établir une main-d’œuvre spécialisée plus forte en faisant la promotion des possibilités de carrière auprès d’un auditoire national. Ce partenariat n’a jamais cessé de croître depuis sa création en 2015 et il permet aux Forces armées canadiennes de tisser des liens avec les jeunes à l’échelle du pays et de les informer à propos des nombreuses carrières lucratives qui s’offrent à eux dans les métiers spécialisés et les technologies dans les six secteurs suivants : Construction, Emploi, Technologie de l’information, Fabrication et Ingénierie, Transport et Services.



« En partenariat avec les Forces armées canadiennes, Skills/Compétences Canada continuera de promouvoir l’importance des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès de notre main-d’œuvre de l’avenir. Grâce aux partenaires comme les Forces armées canadiennes, nous pouvons organiser des événements qui mettent en relief les divers cheminements scolaires et de carrière dans ces secteurs », déclare Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.



« Les Forces armées canadiennes sont ravies de renouveler leur partenariat avec Compétences Canada, puisque ses événements nous permettent d’échanger avec des centaines d’élèves à propos des possibilités intéressantes qui existent dans les métiers spécialisés et les technologies. Cela nous permet de parler avec les jeunes d’aujourd’hui au sujet de plus d’une centaine de carrières intéressantes que nous avons à leur offrir et pour les aider à choisir le bon cheminement de carrière pour eux », déclare quant à lui le Capitaine Jesse Orozco, du Recrutement des Forces armées canadiennes.

Selon un rapport de la RBC paru récemment, on prévoit que 700 000 travailleuses et travailleurs spécialisés prendront leur retraite d’ici 2028. Pour combler ces postes, c’est important d’informer les jeunes Canadiens et Canadiennes à propos des diverses carrières qui s’offrent à eux dans les métiers spécialisés et les technologies. Établir une solide main-d’œuvre qualifiée est crucial à l’économie de notre pays et ces carrières représentent d’excellentes possibilités pour les chercheurs et chercheuses d’emploi de demain.



À propos des Forces armées canadiennes



Les Forces armées canadiennes (FAC) se classent constamment parmi les 25 meilleurs employeurs au Canada.

Tous nos militaires profitent d’un choix de carrières prestigieuses à temps plein et à temps partiel dans des domaines comme les métiers spécialisés, les soins de santé, le droit, les TI et l’ingénierie. Ils ont la possibilité de se spécialiser, de se voir attribuer des responsabilités ou de progresser dans leur carrière plus rapidement que dans le civil. Ils ont la chance de voyager et de travailler à travers le monde, et obtiennent un éventail complet d’avantages sociaux tout à fait enviables.

À propos de Skills/Compétences Canada



Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est un organisme national sans but lucratif qui, de concert avec ses organisations membres représentant tous les territoires et provinces du Canada, fait la promotion des emplois dans les métiers et les technologies auprès des jeunes du pays en collaborant avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements. Grâce aux liens uniques qu’il entretient avec ses partenaires des secteurs privé et public, SCC est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en aidant les jeunes à découvrir des carrières gratifiantes. SCC offre à des centaines de milliers de jeunes des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des concours de compétences régionaux, provinciaux et territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de Skills/Compétences Canada , représentant officiel du pays au sein de WorldSkills International, est situé à Ottawa, en Ontario.



Suivez Skills/Compétences Canada sur Twitter , Facebook , YouTube , Flickr, LinkedIn et Instagram .

PERSONNE-RESSOUCE AUPRÈS DES MÉDIAS : Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, nº tél. : 343-883-7545 poste 509.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d15eb20-0697-43b5-a8c4-aa64d11dec27/fr