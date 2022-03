eQ Oyj on hakenut optio-oikeuksien 2018 listaamista Nasdaq Helsinkiin

English Finnish

eQ Oyj Pörssitiedote

22.3.2022, klo 16:00

Nasdaq Helsinki Oy on hyväksynyt tänään 22.3.2022 eQ Oyj:n hakemuksen eQ:n vuoden 2018 optio-ohjelman perusteella annettuja optio-oikeuksien (”eQ Optio-oikeudet 2018”) ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle 1.4.2022 alkaen.

eQ Optio-oikeuksia 2018 on eQ-konsernin avainhenkilöiden hallussa yhteensä 1 775 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika eQ Optio-oikeuksilla 2018 alkaa 1.4.2022 ja merkintäaika päättyy 1.4.2024. Kukin eQ Optio-oikeus 2018 oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Merkintähinta on tällä hetkellä 6,02 euroa per osake. Merkintähintaa on alennettu ennen osakemerkintää päätettyjen osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettujen varojen määrällä asianomaisena täsmäytyspäivänä.

Optioilla merkittävät uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa, kerran kussakin vuosineljänneksessä, mikäli merkittyjen uusien osakkeiden yhteismäärä ylittää 20.000 kappaletta. Merkintä kaupparekisteriin tehdään kuitenkin vähintään kerran vuodessa tilikauden päätyttyä. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet tulevat voimaan kaupparekisteröintipäivästä lähtien.

eQ Optio-ohjelman 2018 ehdot ja ohjeet osakkeiden merkitsemisestä optio-oikeuksilla ovat nähtävillä eQ Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.eQ.fi . Optio-oikeuksien 2018 antamisesta tiedotettiin pörssitiedotteella 26.10.2018.

Helsinki 22.3.2022

eQ Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Lakiasiainjohtaja Juha Surve, +358 9 6817 8733

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 11,6 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.