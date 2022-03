Rugby féminin : Capgemini devient partenaire mondial de la Coupe du Monde de Rugby 2021 et 2025

French English

Rugby féminin : Capgemini devient partenaire mondial de la Coupe du Monde de Rugby 20211 et 2025

Paris, le 22 mars 2022 - Capgemini annonce aujourd'hui l'extension de son partenariat avec World Rugby, devenant partenaire mondial du programme Women in Rugby, afin d’accélérer le développement du rugby féminin et du leadership des femmes dans ce sport.

Capgemini est un partenaire clé de long terme pour World Rugby et soutient le rugby féminin depuis 2018 en tant que partenaire mondial des HSBC World Rugby Sevens Series. Le Groupe poursuit son engagement à développer le rugby, la diversité et l’inclusion et ajoute une nouvelle dimension à son partenariat avec le rugby féminin en devenant pour les cinq prochaines années :

Partenaire mondial du programme Women in Rugby afin de soutenir le rugby féminin sur le terrain et en dehors, en particulier à travers le « Capgemini Women in Rugby Leadership Programme »;

Partenaire majeur de la Coupe du Monde de Rugby 2021 1 (jouée en octobre/novembre 2022 en Nouvelle-Zélande) et de la Coupe du Monde de Rugby 2025 ;

Capgemini est le premier partenaire mondial à la fois de World Rugby (comme partenaire « Transformation Digitale » et désormais de Women in Rugby), et de la plupart de ses grandes compétitions internationales, pour les hommes et désormais pour les femmes.

(de gauche à droite) Richard Heaselgrave, Directeur des revenus et de l'engagement des supporters de World Rugby, Virginie Regis, Directrice Marketing et Communication du groupe Capgemini et Membre du Comité de Direction générale du Groupe, Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini, et Keisha-Ann Down, responsable du programme “Women in Rugby” de World Rugby, devant le ballon officiel RWC 2021, à l’occasion d’un événement à Issy les Moulineaux le 22 mars au cours duquel Capgemini a annoncé devenir partenaire mondial de la Coupe du Monde féminine de Rugby 2021 et 2025 et partenaire mondial du programme Women in Rugby (photo Thierry Hugon)

Aiman Ezzat, directeur général de Capgemini, a déclaré : « Je suis très enthousiaste quant à ce nouveau chapitre de l'histoire de Capgemini avec le rugby, et à la croissance impressionnante du rugby féminin. En tant que leader mondial responsable regroupant 325 000 salariés dans plus de 50 pays, nous nous engageons à soutenir l'égalité des chances pour les femmes, aussi bien sur le lieu de travail que sur le terrain. En tant que partenaire mondial du programme Women in Rugby, nous pourrons mettre à profit notre expérience du développement des talents afin de contribuer à l’émergence du rugby féminin. »

Alan Gilpin, directeur général de World Rugby, a déclaré : « Nous sommes ravis d'étendre notre relation avec Capgemini à travers ce partenariat historique pour le rugby féminin. Avec ce partenariat, Capgemini s’associe non seulement à nos principales compétitions féminines, mais aussi à la mise en œuvre d'un élément essentiel de notre plan stratégique, alors que nous nous efforçons ensemble de développer davantage de leaders féminins dans le rugby à l'échelle internationale.

Capgemini est une organisation animée par sa mission et ses valeurs d’inclusion, et jouera un rôle majeur pour soutenir et partager l'ambition de World Rugby de faire du rugby un leader mondial du sport, où les femmes bénéficient de l'égalité aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

À un peu plus de six mois de la Coupe du Monde de Rugby 2021, nos préparatifs se passent très bien et nous sommes sur la bonne voie pour faire de cet événement une formidable célébration du rugby féminin. La Nouvelle-Zélande sera un hôte de choix et un lieu idéal pour que les joueuses internationales du rugby à 15 puissent inspirer le plus grand nombre. »

Un « Leadership program » pour faire émerger des dirigeantes de talent pour le rugby

World Rugby déploie son ambitieux plan stratégique 2017-25 « Accélérer le développement mondial des femmes dans le rugby », portant sur la compétition, la participation et l'engagement. Capgemini soutiendra en particulier le pilier « Leadership » de cette initiative et le développement du « Capgemini Women in Rugby Leadership Programme ». Depuis sa création, le programme de bourses d’études « Executive Leadership » de World Rugby a permis de décerner des bourses à des femmes exceptionnelles de 48 pays. Il a pour objectif d’identifier et de soutenir les générations actuelles et prochaines de dirigeantes dans le rugby partout dans le monde, et d’instaurer une plus grande parité dans le sport. Capgemini s’appuiera sur l'expertise de sa propre Université, pour contribuer au programme « Executive Leadership » de World Rugby.

Capgemini, 30 ans de passion pour le rugby

La longue histoire entre Capgemini et le rugby a commencé avec Serge Kampf, le fondateur du groupe, qui était passionné de rugby et a soutenu ce sport tout au long de sa vie. Il y a plus de 30 ans, Capgemini a soutenu des clubs français, puis la Coupe du Monde de Rugby 2007 en France en tant que sponsor officiel Conseil et Technologie. Capgemini est actuellement le partenaire majeur Innovation des HSBC World Rugby Sevens Series, entre autres engagements, et a annoncé être partenaire mondial de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et partenaire «Transformation digitale » de World Rugby en septembre 2021.

Capgemini est une entreprise mondiale basée dans plus de 50 pays. Le Groupe est présent dans de grandes nations du rugby telles que l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles, l’Irlande, la France, l’Italie, l’Argentine, le Japon et l’Australie, ainsi qu’en Nouvelle-Zélande, qui accueillera la Coupe du Monde de Rugby 20211 au mois d’octobre de cette année. Le Groupe continuera à promouvoir ce sport pour les femmes comme pour les hommes sur tous ses sites à travers le monde.

Ce partenariat à long terme avec World Rugby illustre les valeurs fondamentales de la marque Capgemini, en particulier l'esprit d'équipe et le plaisir, ainsi que son engagement à créer des lieux de travail inclusifs. Grâce à la diversité de sa communauté de fans partout dans le monde, le rugby est en parfaite adéquation avec la conviction de Capgemini que seule une véritable diversité de sensibilités permet de développer les solutions les plus innovantes et créer de la valeur.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 325 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros en 2021.

1 La Coupe du Monde de Rugby 2021 sera jouée en octobre 2022 en Nouvelle-Zélande

