BrainBox AI lance un nouveau site Web dans le cadre de l’évolution de sa marque

MONTRÉAL, 22 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, une entreprise pionnière de l’intelligence artificielle autonome, est ravie d’annoncer le lancement de son nouveau site Web dans le cadre de l’évolution de sa marque, réaffirmant ainsi son esprit d’innovation et son engagement envers un avenir plus durable. La refonte de la présence en ligne et hors ligne de BrainBox AI a été conçue pour offrir aux parties prenantes une expérience améliorée, faisant écho à la qualité de ses solutions en constante évolution.



Cette nouvelle version du site Internet offre plus d’informations sur le produit phare de BrainBox AI, sa mission d’influer sur les principaux effets du changement climatique et les possibilités de faire partie de l’entreprise.

« Une marque et une mission puissantes nécessitent une identité forte. Nous sommes en affaires pour guérir notre planète. Chacun a un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Nos employés, nos clients et nos partenaires sont tout aussi passionnés par la recherche de moyens de répondre à la crise du réchauffement climatique par des solutions durables. Nous redéfinissons la manière dont les communautés peuvent atteindre leurs objectifs de décarbonisation. Notre nouveau site Web est un outil crucial pour mettre nos parties prenantes en contact avec notre produit de pointe », a déclaré Sam Ramadori, PDG de BrainBox AI.

Le site Internet reflète la mission et les valeurs de notre entreprise, ainsi que notre engagement à contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique.

« Nous voulons que notre marque soit plus contemporaine pour notre public tout en honorant son identité enracinée. Le réchauffement climatique est un défi actuel auquel nous nous attaquons grâce aux technologies modernes. Notre nouveau site Web reflète l’évolution du secteur. Il offre une expérience enrichie et constitue une ressource précieuse pour appréhender notre solution, notre culture et notre engagement en faveur d’un avenir plus durable », a déclaré Geneviève Jacovella Rémillard, responsable marketing chez BrainBox AI.

À l’heure où BrainBox AI accélère son expansion mondiale et sa visibilité, ce nouveau site Internet englobe tout ce qui précède. Nous accueillons et encourageons tout le monde à découvrir le nouveau site Web : www.brainboxai.com .