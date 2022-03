Les syndicats du Canada saluent l’accord historique entre les libéraux et les nouveaux démocrates sur un programme progressiste pour le Canada

OTTAWA, 22 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada célèbrent l’entente historique conclue aujourd’hui entre le gouvernement et le NPD et sont impatients de voir des progrès cruciaux sur des questions clés.



« Les syndicats du Canada luttent depuis longtemps pour que les partis travaillent ensemble et mettent en œuvre un programme politique progressiste », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada (CTC). « Avec l’accord d’aujourd’hui, le Parlement peut désormais s’engager sur la voie d’une relance qui est axée sur les travailleuses et travailleurs et leurs familles. »

Selon l’accord de confiance et d’approvisionnement, des mesures seraient prises sur un certain nombre de questions critiques que les syndicats du Canada réclament depuis des années, voire des décennies, y compris une loi anti-briseurs de grève, une assurance-médicaments, des soins dentaires, une transition juste, l’éco-rénovation d’habitations, la réconciliation avec les Autochtones, et la mise de l’avant d’une loi sur la garde d’enfants d’ici la fin de 2022.

« Lors de la dernière élection, les Canadiens ont clairement signifié qu’ils veulent que le Parlement minoritaire fonctionne », indique Madame Bruske. « Avec l’accord d’aujourd’hui, ces partis relèvent le défi des Canadiens et des Canadiennes afin que le Parlement se mette au travail sur une relance progressiste. »

« Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement et les néo-démocrates à l’exécution de ce programme de politique progressiste. »

