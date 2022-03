English Finnish

NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 22.3.2022 klo 18.00



NoHo Partners Oyj:n hallitus päätti yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän kolmannen ansaintajakson pidentämisestä



NoHo Partners Oyj on 30.11.2021 tiedottanut yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän pidentämisestä ja osakepalkkiojärjestelmän kolmannesta ansaintajaksosta.



NoHo Partners Oyj:n hallitus on päättänyt pidentää yhtiön avainhenkilöille suunnatun pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän kolmatta ansaintajaksoa joulukuussa 2021 tiukentuneiden ravintolarajoitusten vuoksi. Kolmas ansaintajakso on 16 kuukautta, ja se alkoi 1.12.2021 ja päättyy 31.3.2023.



Kolmannelta ansaintajaksolta voidaan aiemman päätöksen mukaisesti maksaa palkkiona enintään 281 828 NoHo Partners Oyj:n osaketta. Enimmäispalkkion arvo tätä pörssitiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin mukaan olisi noin 2,3 miljoonaa euroa. Hallitus arvioi, että maksettaessa palkkio kolmannelta ansaintajaksolta täysimääräisesti osakkeina, laimentava enimmäisvaikutus yhtiön rekisteröityyn osakemäärään olisi noin 1,44 %.



NoHo Partners Oyj



Hallitus